Nem hagyják utolsó pillanatra a szavazást a felsőpatonyiak

Felsőpatonyban (Dunaszerdahelyi járás) is problémamentesen zajlik a szavazás. Ottjártunkkor többen is érkeztek a szavazóhelyiségbe, néhányan sorakoztak is.

A bizottság tagjaitól megtudtuk, idén több elsőválasztó is van a községben, egyikük pedig éppen megérkezett, hogy leadja voksát.

A községben néhányan jelezték, hogy igényt tartanak mozgóurnára.



(fl)