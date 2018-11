Gömörben problémamentesen zajlanak a választások

„Semmilyen problémáról nem tudunk, és semmilyen panasz nem érkezett”

– közölte Mikuláš Gregor, a rozsnyói járási választási bizottság alelnöke.

A választások problémamentes menetéről számolt be a rimaszombati járási választási bizottság is, amely a választásokat a Rimaszombati és a Nagyrőcei járásban is biztosítja.

„Eddig semmilyen probléma nem volt. Végezzük az ellenőrzéseket, ha valaki kihív bennünket, vagy ha valahová kirendelnek. Ezenkívül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is tartunk”

– magyarázta Lukáš Kvietok, a rimaszombati járási választási bizottság jegyzőkönyvírója.

