Dunaszerdahelyen lebőgött a Híd, MKP-s többség és 5 új képviselő lesz a testületben

A jelenlegi képviselő-testületből Kanovits György (MKP), Csicsai Gábor (Híd) és Horváth Kinga (Híd) már nem indult a választásokon, és mivel 25-ről 21-re csökkentették a képviselők számát Dunaszerdahelyen, így egy további képviselőnek a jelenlegiek közül szükségszerűen ki kellett esnie.

Nem egy esett ki a jelenlegiek közül, de öt. A Híd párt ezzel együtt teljesen lebőgött. Kiestek a jelenlegi képviselőik, és nem jutott be egy új sem.

Kiesett a testületből az egyik rangidős képviselőnő, Jarábik Gabriella (Híd), továbbá az egyik legaktívabb kritikus, Ravasz Marián (Híd), illetve Vangel Ferenc (Híd). A jelenlegi testületből nem jutott be az ugyancsak aktív Sebök Pál (független), az MKP-s városatyák közül pedig egyedüliként Molnár Zoltán.

Legutóbb 16 képviselő jutott be az MKP listájáról, közülük hárman indultak most függetlenként a polgármesteri címért: Hakszer Roland, Horváth Zoltán és az időközben utóbbi javára visszalépett Herceg Andrea továbbra is tagja lesz a testületnek, függetlenként.

Az MKP színeiben, mint már említettük, 13-an lesznek tagjai az önkormányzatnak, közülük 10-en most is azok: A. Szabó László, Brunczvik Tünde, Bugár György, Garay László, Gútay László, Hodosy Szabolcs, Horony Ákos, Karaffa Attila, Nagy Iván, Puha György, a további három bejutott MKP-listás képviselő Dohorák Sándor, Šándor Klára és egy visszatérő, Nagy Krisztián.

Függetlenként hatodik megbízatási időszakát kezdheti Antal Ágota, a harmadikat Dakó Sándor és Bachman László, és az elsőt Földes Károly, valamint Őri Rita.

Íme tehát a testület:

MKP (13): A. Szabó László, Brunczvik Tünde, Bugár György, Dohorák Sándor, Garay László, Gútay László, Hodosy Szabolcs, Horony Ákos, Karaffa Attila, Nagy Iván, Nagy Krisztián, Puha György, Šándor Klára.

Függetlenek (8): Antal Ágota, Bachman László, Dakó Sándor, Földes Károly, Hakszer Roland, Herceg Andrea, Horváth Zoltán, Őri Rita.

