268 szavazattal győzött Hájos Zoltán – Puha György és Antal Ágota kapta a legtöbb karikát!

A polgármesterválasztás végeredménye:

Hájos Zoltán (MKP) – 3127 Horváth Zoltán (független) – 2859 Hakszer Roland (független) – 992 Herceg Andrea (független – visszalépett) – 49 Dakó Sándor (független – visszalépett) – 48

Az alpolgármesteri pozícióból induló Horváth Zoltán tehát nem tudta behozni az MKP által támogatott Hájos Zoltánt, hiába lépett vissza a javára Herceg Andrea és Dakó Sándor is, akikre visszalépésük ellenére szavaztak összesen közel százan. Elmondható ugyanakkor az is, hogy a megválasztott polgármester ellenjelöltjeire összesen több szavazatot adtak le, mint rá, a változást tehát többen akarták.

Jöjjenek a képviselők:

A 21 tagúra csökkentett képviselő-testületbe 13 MKP-jelölt és 8 független jutott be. A Híd kimaradt.

1-es választási körzet (5):

Brunczvik Tünde (MKP) – 552 Herceg Andrea (független) – 489 Nagy Krisztián (MKP) – 460 Bachman László (független) – 446 Šándor Klára (MKP) – 382

Kiesett: Ravasz Marián (Híd)

Nem jutott be: Berceli Ján (SaS-OľaNO-Šanca), Csápay Marián (Híd), Fekete Lajos (Híd), Horony Štefan (KDH), Katona Henrietta (MKP), Patassy Sándor (független), Pavlík Juraj (Nova), Péntek István (MKP), Rajkovics Richard (Demokrati Slovenska), Ravasz Ábel (Híd).

Négy évvel ezelőtt Herceg Andrea nyerte a körzetet 795 szavazattal, de még MKP-sként. Veszíthetett azzal is, hogy nem MKP-jelöltként indult. Itt volt viszont a legtöbb jelölt, amit azt is eredményezhette, hogy a körzetben jobban szétszóródtak a szavazatok, mivel az azt megnyerő Brunczvik Tünde négy éve szintén MKP-jelöltként még 689 voksot szerzett. Mintegy 80-nal kevesebbel jutott be most Bachman László is, Ravasz Marián pedig legutóbb még a negyedik volt 558 szavazattal, most pedig nincs bent.

2-es választási körzet (6)

Antal Ágota (független) – 1019 Karaffa Attila (MKP) - 907 A. Szabó László (MKP) - 848 Őri Rita (független) - 718 Nagy Iván (MKP) - 697 Gútay László (MKP) – 671

Kiesett: Domonkos Tamás (MKP), Jerábik Gabriella (Híd), Vangel Ferenc (Híd)

Nem jutottak be továbbá: Borbély Nóra (MKDSZ), Ollé Lunák Mónika (MKP), Sárközi István (Híd), Sárközy Irén (Híd).

2014-ben fordított sorrend volt a körzet élén, ahhoz képest Karaffa 53 szavazattal kapott kevesebbet, Antal pedig közel 100-zal többet. Antal Ágota négy éve is a második legtöbb karikát kapta, mint most, csak akkor épp Karaffa Attila előzte meg. 150 szavazattal javult A. Szabó László alpolgármester, csaknem ugyanennyivel Nagy Iván, újoncként került be Őri Rita. A legnagyobb meglepetés talán Jarábik Gabriella kiesése, 2014-ben ugyanis ő 681 szavazattal még a negyedik lett. A kiesők közül Vangel Ferenc négy éve a képviselői helyét el nem foglaló Nagy József (Híd) helyett került be, Domonkos Tamás pedig épp a vonal fölött volt. Mivel kettővel csökkent a képviselők száma ebben a körzetben, így ez nem is meglepő.

3-as választási körzet (5)

Puha György (MKP) - 1285 Horváth Zoltán (független) - 963 Hodosy Szabolcs (MKP) - 913 Horony Ákos (MKP) - 901 Garay László (MKP) - 868

Kiesett: Molnár Zoltán (MKP)

Nem jutott be továbbá: Földes Richárd (Híd), Klauková Renáta (SaS-OľaNO-Šanca), Lelkes Levente (Híd), Pápaiová Adriana (Híd), Szabó Viktor (független).

Csalóka ez a körzet, mivel itt történt 2014-hez képest a legnagyobb összevonás (egy körzettel kevesebb lett városi szinten. Puha György talán ennek is köszönheti, hogy „megnyerte” a várost a képviselők közül, és csaknem háromszor annyian szavaztak rá, mint négy éve. 2014-hez képest másfélszer annyi karikát kapott képviselőként a polgármesteri címért is indult Horváth Zoltán, és csaknem 350-400-zal többen szavaztak bizalmat Hodosy Szabolcsnak, Horony Ákosnak és Garay Lászlónak is. Molnár kiesése mindezek függvényében nem meglepetés, ő négy éve a legpicibb körzetben 225 szavazattal jutott be, ráadásul ebből az összevont körzetből is eggyel kevesebb képviselő juthatott be, mint a két különálló kisebből.

4-es választási körzet (5)

Földes Károly (független) - 760 Hakszer Roland (független) - 704 Bugár György (MKP) - 699 Dakó Sándor (független) - 625 Dohorák Sándor (MKP) – 581

Kiesett: Sebők Pál (független)

Nem jutott be továbbá: Hegyi Gyula (MKP), Rigó Konrád (Híd), Rigó Andrea (független), Štuller Peter (KDH), Szabó Mária (MKP), Szabó Katalin (MKP).

A 4-es körzetből távozott Kanovits György és Csicsai Gábor is, ugyanakkor eggyel csökkent itt is a képviselők száma. Itt négy éve Dakó nyert Hakszer és Sebők előtt, utóbbi kiesése éppen ezért az egyik legnagyobb meglepetés városi szinten is. Dakó eredménye mostanra mintegy száz vokssal lett soványabb, Hakszeré szinte pontosan ugyanolyan. Földes Károly doktor újoncként nyerte a körzetet.

(SzT)