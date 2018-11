Egy híján minden MKP-jelölt bejutott Somorján

Így volt ez Bárdos Gáborral nyolc éve, és így történt most Orosz Csabával is. A több mint 12 ezer lakosú Somorján a legutóbbi népszámlálás alkalmával 57%-os volt a magyarság aránya, az MKP viszont olyannyira egységes itt, hogy ezúttal is az érvényes szavazatok több mint fele (58,76%) jutott az általuk jelölt Orosz Csabára, így elmondható, hogy a szavazók többsége valóban őt választotta, noha öt ellenfele is volt.

Közülüka legerősebbnek az előzetes várakozásoknak megfelelően Jozef Bednár bizonyult, aki Marek Maďarič exsmeres exminiszter parlamenti képviselői asszisztense, korábbi miniszteri szóvivője. Megszorongatni ő sem tudta Orosz Csabát, hiszen a rá leadott szavazatok csak valamivel több mint a harmadát tették ki. Jócskán lemaradva harmadik lett az MKP korábbi városi képviselője, Pogány Tibor, aki függetlenként indult a polgármester-választáson.

Somorján a 11 112 választásra jogosult lakosnak csak mintegy fele, 50,23%-a vett részt a választásokon.

A végeredmény:

Orosz Csaba (MKP) - 3237 Jozef Bednár (független) - 1155 Pogány Tibor (független) - 505 Lysinová Edita (független) - 459 Bölcs Marian (SaS-OĽaNO-Šanca) - 114 Kovács Vojtech (független) - 38

A képviselők között csak néhány változás lesz az elmúlt négy évhez képest. Kiszorult a testületből Šoltés Erika, aki a Híd egyedüli jelöltjeként jutott be négy éve - most egy híján ugyanannyi szavazatot kapott az 1-es körzetben, ezzel mégis csak ötödik lett a sorban (2-en jutottak be). Függetlenként a már említett Pogány Tibor sem járt sikerrel - négy éve 238 szavazatot kapott MKP-jelöltként a 2-es körzetben, most a 6-osban indult, ott pedig csak 118-an szavaztak neki bizalmat.

Egyetlen függetlenként, illetve nem MKP-sként Kovács Roland jutott be a testületbe, megnyerve az 1-es választási körzetet. Miután pedig Pogány Tibor függetlenként kiszorult, Orosz Csaba csak a polgármesteri címért indult, Kovács Koppány, Andrássy István és Keresztes Róbert pedig a korábban MKP-jelöltként bejutottak közül most már nem mérettették meg magukat, a helyüket öt új MKP-jelölt foglalta el: Varju Péter, Pirk Ilona, Jávorka Tamás, Hideghéty Csaba és Balheim Henrietta.

Tualjdonképpen három olyan körzet volt, ahol a vonal alá kerülőknek kevés hiányzott ahhoz, hogy bejussanak. Közülük is ehhez a legközelebb a polgármesteri címért is induló Jozef Bednár állt, aki a 6-os körzetben 3 szavazatra volt attól, hogy megelőzze Czafik Lászlót (MKP). Az első körzetben a kimaradt Horváth Csaba (MKP) párttársát, Varju Pétert előzhette volna meg, ha 8 szavazattal többet gyűjt, a független Kiss Csabának pedig 16 voksra lett volna még szüksége, hogy a 7-es körzetben az MKP-s Hideghéty Csaba elé kerüljön.

Lássuk a bejutott, illetve alulmaradt képviselőjelöltek listáját körzetenként:

1-es számú választási körzet (2-en juthatnak be)

Kovács Roland (független) - 200 Varju Péter (MKP) - 172 Horváth Csaba (MKP) - 165 Polovka Martin (független) - 146 Šoltésová Erika (Híd) - 106 Dégnerová Alžbeta (független) - 93



Jandačka Ján (KDH) - 54 2-es számú választási körzet (2)

Ürge Lajos (MKP) - 479 Bauer Edit (MKP) - 361 Kubanka Michal (Híd) - 253 Micanko Ján (független) - 181 3-as számú választási körzet (2)

Faragó Zoltán (MKP) - 323 Veres Gábor (MKP) - 287 Sztruhár František (független) - 185 Csériová Gabriela (Híd) - 113 Stracenská Marie (SaS-OĽaNO-Šanca) - 98



Jandačka Branislav (KDH) - 64 4-es számú választási körzet (2)

Méry János (MKP) - 218 Tóth Imre (MKP) - 217 Danišová Emília (független) - 125 Kertész Ladislav (független) - 90 Bartalos Peter (Híd) - 65 Husár Ivan (SaS-OĽaNO-Šanca) - 61



Halász Igor (SaS-OĽaNO-Šanca) - 55 5-ös számú választási körzet (2)

Varga Renáta (MKP) - 312 Pirk Ilona (MKP) - 271 Nagy Jakub (független) - 168 Both Szilárd (Spolu) - 125 Tóthová Agneša (Híd) - 124 6-os számú választási körzet (2)

Domsitz Márton (MKP) - 174 Czafik László (MKP) - 159 Bednár Jozef (független) - 157 Macuška Peter (független) - 120 Pogány Tibor (független) - 118 Mikuláš Martin (független) - 79 Németh Ladislav (Híd) - 36 Matejík Fridrich (Smer-SD) - 17 7-es számú választási körzet (2)

Jávorka Tamás (MKP) - 253 Hideghéthy Csaba (MKP) - 236 Kiss Csaba (független) - 221 Forgách Erika (független) - 176 Tóthová Patricia (Híd) - 102 8-as számú választási körzet (3)

Duducz Tibor (MKP) - 428 Balheim Henrietta (MKP) - 355 Élesztős Pál (MKP) - 346 Forgách Kristián (független) - 207 Šimurda Martin (független) - 196 Sebestyén Martina (független) - 191 Fajnorová Iveta (független) - 139 Súlovský Peter (Smer-DS) - 81 Sánka Cyprian (Híd) - 74 9-es számú választási körzet (2)

Nagy József (MKP) - 373 Jáger Angéla (MKP) - 332 Forgách Peter (független) - 227 Brňák Miroslav (független) - 199 Bölcs Marian (SaS-OĽaNO-Šanca) - 163 Nagy Jozef (Híd) - 91 Kovács Vojtech (független) - 79

(SzT)