Péntekre újabb nagygyűlést hív össze a Tisztességes Szlovákiáért

„Ezek mind kitalált dolgok" – jelentette ki Juraj Šeliga a pozsonyi Szlovák Nemzeti Felkelés terén tartott rövid sajtótájékoztatón azokra a vádakra reagálva, amelyek szerint a mozgalmat külföldről irányítják. Elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy a feltételezések szerint a titkosszolgálat embereivel figyeltették meg őket. „Nem találok erre legális magyarázatot. Semmi rosszat nem csináltunk" – jelentette ki, és hozzátette, hogy ez egyértelműen zaklatás.

Hasonló a véleményük a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) tevékenységéről is. „Mindenkit meg akarnak félemlíteni, aki az államhatalom ellen fordul" – mondta Šeliga. Azt is elmondta, hogy a NAKA elkérte a számlakivonataikat is. „A Tisztességes Szlovákiáért minden kiadása egy átlátható számlán van feltüntetve. Nincsenek ott semmilyen külföldi szervezettől származó összegek, nem is beszélve arról a vádról, hogy egy amerikai milliárdos pénzelne minket" – hangsúlyozta Šeliga.

A kezdeményezés elszomorítónak tartja, hogy „29 évvel a bársonyos forradalom után az állam meg akarja félemlíteni az aktivistákat". Karolína Farská bejelentette, hogy pénteken, a bársonyos forradalom évfordulójának előestéjén a mozgalom résztvevői a Szlovák Nemzeti Felkelés terén gyűlnek össze. „Arról szeretnénk beszélni, hogy amit 1989-ben elkezdtünk, azt folytatnunk kell és be kell fejeznünk" – tette hozzá Šeliga.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség megvizsgálja a korrupciós bűncselekmények gyanújával tett névtelen feljelentést, amely a Tisztességes Szlovákiáért tüntetések szervezőit érinti. A névtelen feljelentés szeptember 10-én érkezett a rendőrségre. A megbízott nyomozó beidézte azokat a személyeket, akiket a büntetőfeljelentés értelmében kihasználtak, vagyis bizonyos szempontból megkárosítottak.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség a napokban beidézte kihallgatásra a Tisztességes Szlovákiáért tüntetések több szervezőjét is. Néhányukat csütörtökön hallgatják ki. A feljelentésben az áll, hogy államcsínyt szerveztek, és hogy Soros György üzletember pénzeli őket. Arról, hogy az aktivistákat Soros pénzeli, Robert Fico (Smer-SD) is beszélt.

