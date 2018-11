Közel 4 millió frankot fizettek egy karóráért az aukción

Az aukciót bonyolító Sotheby's közlése szerint a svájci óragyártó műhelyből 1952-ben kikerült öröknaptáras karórát 1956-ban vásárolták a londoni Asprey luxusüzletben, amely története során ezt az egyetlen darabot kínálta eladásra ebből a modellből.

Fotó: Sotheby's

A keddi aukció, amelynek sztárja kétségtelenül a The Asprey néven emlegetett darab volt, csaknem 250 kar- és zsebórát vonultatott fel, köztük Cartier-, Rolex- és Vacheron Constantin-kreációkat.

A Patek Philippe-karóra korábbi tulajdonosa egy 2006-os aukción tett szert az óraritkaságra az akkor rekordot jelentő 2,2 millió svájci frankért. A mostani árverést megelőzően 2-4 millió svájci frank közé becsülték a leütési árát.

Az óra új tulajdonosának kiléte egyelőre nem ismert, de a győztes licitáló egy fiatal ázsiai nő volt, aki a terem hátsó sorában ült és kínaiul beszélt a telefonjába.

A The Asprey eredeti tulajdonosa, akinek R. C. monogramját az óra sárgaarany hátlapjába is belevésték, valószínűleg 21. születésnapjára kapta az órát.

Az aukciót megelőzően Ázsia-szerte és Dubajban is bemutatott karórának barna bőrszíja van, és az öröknaptár mellett stoppermechanizmust is beleépítettek.

A Sotheby's szerint az óraaukció 12,2 millió svájci frank bevételt hozott.

(MTI)