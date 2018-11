Bugár: Ne dőljünk be az összeesküvés-elméleteknek!

A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be minden demokratikus társadalomban. A demokratikus társadalomban ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a nyomozók a köztársasági elnököt idézik be vallomást tenni. Ami azonban fontos, hogy a demokratikus rendszer biztosítja a szólásszabadságot és a gyülekezési jogot – mondta Bugár Béla, a koalíciós Híd elnöke.