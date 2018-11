Hamisak a Markízával kapcsolatos váltók

A váltókat egy elismert grafológus vizsgálta meg a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) felkérése alapján, és arra az eredményre jutott, hogy Pavol Rusko, a televízió volt főnökének váltókon szereplő aláírásai nem 2000-ből származnak, tehát a váltókat nem úgy állították ki, ahogy azt Pavol Rusko és Marian Kočner vállalkozó állítják. Erről Peter Papanek, a tévétársaság képviselője tájékoztatta a TASR hírügynökséget csütörtökön.

Elmondása szerint a független szakértői vélemény rámutatott, hogy a váltókon a kiállító és a kezes aláírása is Rusko. „műve”, és hogy a váltókat nem 2000. június 11-én írták alá, hanem csak valamikor 2013 után. „A szakértői vélemény foglalkozik azzal a ténnyel is, hogy Rusko aláírása 1993 és 2016 között kétszer is megváltozott” – közölte Papanek, hozzátéve: a legnagyobb változás a váltók aláírásának állítólagos időpontja után történt.

Daniel Lipšic, a Markíza TV jogi képviselője szerint ezek a vizsgálati eredmények azt bizonyítják, hogy a váltók soha nem voltak valódiak. „A NAKA számára készített, független szakvélemény kulcsfontosságú a további eljárásra nézve” – tette hozzá Lipšic.

„Minden személy aláírása változik idővel. Az állítólagos váltókon szereplő aláírások és Pavol Rusko több száz, időrendbe állított aláírásainak összehasonlításával meggyőzően meg lehetett állapítani az időt, amikor ezek az aláírások keletkeztek” – magyarázta Lipšic. Hozzátette: a független szakértő arra az egyértelmű eredményre jutott, hogy az aláírások 2013 után keletkeztek, tehát sokkal később, mint ahogy a vádlott állította.

Pavol Rusko, a Markíza volt igazgatója azt állítja, hogy 2000-ben összesen négy váltót írt alá, ezek közül kettőt Marian Kočner, kettőt pedig Štefan Ágh nevére állított ki. A váltók ügyében Marian Kočner cége több mint 42 millió euró kifizetését követeli peres úton Ruskótól és a Markíza tévétársaságtól. A két férfi elutasítja a gyanút, miszerint hamisították a váltókat. Az ügyben mindkettőjük ellen eljárás indult. Kočner október elején a bűnüldöző szervek követelésének eleget téve leadta az eredeti váltókat a járási bíróságon.



(TASR/para)