A parlamenten kívülről kiabál az MKP az ENSZ-re

Az MKP elutasítja az ENSZ globális migrációs csomagját, és azt kéri, hogy a szlovák kormány is tegyen ugyanígy, és ne írja alá a dokumentumot, mert az beláthatatlan biztonsági és szociális kockázatokat hordoz a jövő generációi számára - jelentették be a párt vezetői pozsonyi sajtótájékoztatójukon csütörtökön.

"Gyermekeink, unokáink érdekében ki kell mondanunk azt, hogy erre a migrációs paktumra Szlovákiának is olyan egyértelmű jelzést kell adnia, mint a visegrádi négyes többi tagjának. Azt kérjük, hogy Szlovákia is utasítsa el ezt az egyezményt" - jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke. Hangsúlyozta: az MKP választói érdekeit és akaratát képviselve már 2015-től, a migrációs válság kezdete óta, egyértelmű és állandó véleményt képvisel a bevándorlás kérdésében. Hozzátette: "ezt az álláspontot 2015-ben már az a nyolcvanezer felvidéki magyar is megerősítette, akik támogatták a párt által a témában indított aláírásgyűjtést".

Nagy Dávid, az MKP jogi szakértője a dokumentumról azt mondta: látni kell az ENSZ migrációs egyezménye hordozta veszélyeket, és arról felelősségteljes döntést kell hozni. Hozzátette: ezen veszélyek miatt arra szólítják fel a szlovák kormányt, hogy utasítsa el, ne írja alá a dokumentumot.

Az ENSZ migrációs egyezménye azután vált jelentős belpolitikai témává Szlovákiában, hogy Miroslav Lajčák külügyminiszter néhány hete védelmébe vette. A szeptemberig az ENSZ Közgyűlésének elnöki posztját is betöltő Lajčák szerint ez egy olyan politikai dokumentum, amely semmit sem kényszerít a tagállamokra. Szerinte az egyezményben az sem szerepel, hogy a migráció emberi jog lenne, sem pedig az, hogy nem kell különbséget tenni a legális és az illegális migráció között.

Miután Lajčák kijelentéseit és az ENSZ-egyezményt az SNS is bírálta, több ellenzéki párt is arra szólította fel a kormányt, tegye egyértelművé az ENSZ migrációs csomagjáról vallott álláspontját, és ne írja alá azt. A múlt héten az SaS - mindig is határozottan bevándorlásellenes nézeteket valló - elnöke, Richard Sulík bejelentette: egy olyan határozatot terjesztenek a parlament elé, amely elutasítaná az ENSZ migrációs egyezményét.

Peter Pellegrini miniszterelnök a felszólításokra reagálva többször is megismételte: Szlovákia semmit sem változtat a migrációval kapcsolatos álláspontján, s az ő vezetése alatt álló kormány semmi olyat nem tesz, ami csorbítaná az ország függetlenségét. Az SaS elnökének bejelentésére reagálva csütörtökön megismételte hétfőn tett kijelentéseit és bejelentette: megegyeztek Miroslav Lajčákkal, hogy részt vesz azon a parlamenti vitán, amelyen a migrációs egyezménnyel szemben felmerült aggályokról lesz szó.

Az ENSZ migrációs csomagjáról a világszervezet 193 országa 2016 szeptemberében egyezett meg. Deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk új országukba, illetve visszajuttatásuk hazájukba.

Az Egyesült Államok Donald Trump elnökké választása után már nem vett részt a dokumentum elfogadásának folyamatában, a magyar kormány pedig júliusban jelentette be, hogy kilép belőle. A jóváhagyás folyamatából azóta kilépett Ausztrália, Ausztria, Bulgária és Csehország, és a távozást mérlegeli mások között Lengyelország is. A dokumentumot a tervek szerint decemberben írják alá Marokkóban.

