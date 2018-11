Az SNS kiáll a plágiummal gyanúsított Andrej Danko mellett, és bírálja a Híd állásfoglalását

A Híd korábban azt nyilatkozta Danko kisdoktori munkájával kapcsolatban, hogy a pártelnöknek személyes döntést kell hoznia. Bugár emellett állítólag SMS-ben szólította fel Dankót, hogy vállalja a személyes felelősséget.

„Andrej Dankónak, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének csakis a családjával, az SNS képviselőivel, a párt tagjaival és a választóival szemben van személyes felelőssége”

– jelentette ki Bernaťák, hozzátéve: kizárólag az SNS közgyűlése és a választók dönthetnek arról, hogy bizalmat szavaznak-e neki.

„Senki másnak nincs joga ilyen jellegű megnyilvánulásokra”

– hangsúlyozta Bernaťák, aki Bugár és a Híd lépését nem tartja objektívnek.

„Ha Bugár úr és a Híd objektív akar lenni, elvárjuk, hogy hasonló nyilvános felhívást intézzen az államfőhöz is. Az ő esetében ugyanis, Danko úrral ellentétben, már kimondta a bíróság, hogy törvénytelenül járt el”

– tette hozzá az SNS-es politikus.

Az SNS frakcióját az is meglepte, hogy Bugár csak egy SMS-t küldött Dankónak, melyben felszólította őt arra, hogy vállalja a személyes felelősséget. Szerintük az efféle eljárás komolytalan.

„Komolytalannak tartjuk, hogy három év után csak egy SMS-t küld az SNS elnökének, a koalíciós partnernek, aki mindig támogatta őt, és így szólítja fel őt arra, hogy vállalja a személyes felelősséget, ráadásul mindezt a V4, Franciaország és Németország közötti nehéz tárgyalás alatt”

– fejtette ki Bernaťák, aki szerint Bugárnak ezt a koalíciós tanácson kellett volna megtennie.

„A koalíción belüli bizalom nélkül nem lehet dolgozni és irányítani az államot”

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: ha a Híd úgy gondolja, hogy a mostani koalíciónak és kormánynak nincs jövője, ezt kinyilváníthatja a koalíciós partnerét érintő bizalmi szavazáson.

Egy csütörtöki sajtótájékoztatón Andrej Danko (SNS) is arról beszélt, hogy csorba esett a kölcsönös bizalmon a koalíción belül. Egyben bejelentette: az SNS támogatni fogja a parlamenti ülés megnyitását, melyen az ellenzék megpróbálja majd leváltani őt a parlament éléről. A házelnök a koalíciós partnereket is fel fogja kérni, hogy támogassák az ülés megnyitását. Danko bizalmi szavazásnak akarja alávetni magát házelnökként és koalíciós partnerként is.

„Semmilyen más lehetőségem nem marad, mint hogy a következő ülésen ismét bizalmat kérjek. A koalíció bizalma nélkül nem lehet kormányozni és dolgozni”

– tette hozzá Danko.

Megismételte, hogy a kisdoktori munkáját a legjobb tudása szerint, tiszta lelkiismerettel készítette el.

„Összhangban az akkor érvényes előírásokkal és a kor technikai lehetőségeinek megfelelően”

– tette hozzá. Danko bízik benne, hogy továbbra is jogállamban élünk, és hogy egy újságcikk vagy egy Facebook-bejegyzés alapján nem lehet egy embert indokolatlanul megvádolni, elítélni és kivégezni.

TASR