Rég nem született ennyi nagymegyeri - Kerim és Trischa is van köztük

Egy kevéssel azonban ismét csökkent Nagymegyer (Dunaszerdahelyi járás) lakossága. Mutatjuk azt is, milyen különleges neveket adtak a szülők.

Minimum 2013-ig visszamenőleg (eddig rendelkezünk adatokkal) csökken a kisváros lakossága. A csökkenés mértéke sosem nagy, sőt, nagyságrendeket tekintve nincs is különösebb eltérés. Tavaly is megközelítőleg ötvennel lett kevesebb a nagymegyeriek száma, ahogy egy évvel korábban is. A nagymegyeriek lélekszáma a városi hivatal anyakönyvi hivatalának adatai szerint december 31-én 8 437 volt.

Biztatóbb adat ennél, hogy tavaly 11-gyel magasabb volt a nagymegyeri újszülöttek száma (83), mint 2017-ben. 2013-ig visszamenőleg ilyen jól még nem álltak. Tavaly épphogy több lány (44) volt az újszülöttek között, mint fiú (39).

Ezzel szemben viszont meglehetősen magas volt az elhalálozások száma is (106), amely legutóbb három éve érte el ezt a szintet. Rég nem fordult elő sajnos az sem, hogy az újszülöttek száma meghaladta volna az elhunytaként Nagymegyeren, így a természetes fogyás is ront a város mutatóin.

A be- és elköltözők kapcsán elmondható, hogy mindkét adat alacsonyabb, mint tavaly, tehát kisebb volt a mozgás a városban, de mindkét szám ugyanannyival alacsonyabb. Semennyit sem javult a tendencia, mely szerint többen költöznek el a városból, mint oda.

A lakosság fogyását nagyjából fele-fele arányban eredményezte a természetes fogyás, illetve a be- és elköltözők közti különbség.

Év szül. elhalál. bekölt. elkölt. összlakosság

2013 64 102 105 107 8 721 2014 70 99 92 141 8 643 2015 71 109 72 109 8 574 2016 76 87 106 138 8 531 2017 72 91 109 135 8 486 2018 83 106 90 116 8 437

Amint azt Balogh Zsuzsannától, az anyakönyvi hivatal munkatársától megtudtuk, a 83 újszülött nevei között egyetlen sem akadt, amely kettőnél többször ismétlődött volna, így nem egyértelmű, melyek a legkedveltebb nevek a város lakosai körében. Akadtak ugyanakkor ritka, nem mindennapi keresztnevek, fiúk esetében például a Renátus, Natan, Alexandros, Kerim, Benett, a lányoknál pedig a Bíborka, Apolka, Nela vagy a Trischa.

(SzT)