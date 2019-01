Varázs cirkusz

A szép, esztétikus kivitelezésű, reklám nélkűli kiadvány minden száma más- más tematikát ölel fel. Az őszi példány verseken, meséken, történeteken keresztül a pénzügy tudnivalókkal foglalkozott, amiket a tanulók bármelyik tanítási órán fel tudtak használni.

A pedagógusok számos feladatlapot is készítettek, ezek egy része a Liget Mühely weboldalára is felkerült.

A téli kiadvány egy nagyon vidám tematikát ölel fel a : CIRKUSZT. Már az első pillanatban látni lehetett, hogy ez bizony a gyerekek nagy kedvence lesz. Rajzórán a Bohóc c. verset olvasták el, majd rengeteg vidám nevettetőt rajzoltak le. Magyar nyelv és irodalom órán a Síppal, dobbal, piros orral címet viselő cikket dolgozták fel, ami a bohóc doktorok történetét járja körbe. Ehhez kapcsolódóan munkára nevelésen pexesot készítettek a vicces, piros orrot viselő bohóc doktorokról. A kiadványban szereplő állatok zömét decemberben kézművesfoglalkozás során mézeskalácsból formálták meg. Persze ezeken kívül számos más írás is feldolgozásra került és még kerül is.

Az igazi nagy munka azonban 2019. január 15.-én zajlott, amikor is több napos elökészületet követően egy egész délelőtött felölelő projekt napot tartottak a pedagágusok és a tanulók. Szinte az iskola összes tanulója bekapcsolódott a különféle tevékenységekbe, melyek során készültek színes, harmonika hasú bohócok, papírgurigából cirkuszi állatok, kartonból és lécből légtornászok, krapp papírból, lécből óriás mértű vigyorgó bohóc, s még lehetne sorolni a sok ötletes alkotást. A bátrabbak az iskola különféle bábjait vették kezükbe, majd zenei kisérettel rövid cirkuszi produkciókat tanultak meg. A nap végén ezek bemutatásra is kerültek. A lelkes gyerekek sokasága vidáman csicseregve munkálkodott az órák során. Mindenki a saját feladatára öszpontosított, s pihenöként átvonult valamelyik másik csoporthoz, hogy ott is tevékenykedjen. Az ollók csattogtak, hullot a sok apró cefni, de ez most senkit sem zavart. Az újrahasznosítás jegyében kartonból készült a színes egér és bohóc, valamint a nagy méretű cirkuszi sátor. A harmonika hasú bohócok megalkotásánál az újság papírok, a cirkuszi állatok egy részénél pedig papír gurigák kaptak új értelmet. Környezetvédelem és szórakozás így járt kéz a kézben a nap folyamán.

Az utolsó tanítási órában a rengeteg elkészült alkotás és a már meglevő bábok cirkuszi menetté szerveződtek, majd zenére kezdetét vette a felvonulás. A gyerekek fegyelmezetten átvonultak a főépültebe, ahol egy Varázs Cirkusz kelt életre. Nagy, a bohóc haladt elöl, ő nyitotta meg az előadást. A nézők lelkes tapsától kisérve porondra lépet többek közt egy táncoló kecske, egy ugráló és fantasztikusan nyihogó ló, dalóló kutya, nótázó kakas, operát vonyító farkas, bólogató elefánt, harmonikázó harmonika hasú bohóc. Nagy, a bohóc, aki a porond mester szerepét is ellátta, figyelemmel kisérte az egyes produkciókat, vigyorogva bólogatott a nézők tetszésnyilvánítása során. Az idő gyorsan elszaladt, lassan véget ért az előadás. A művészek mégegyszer felvonultak, meghajoltak és megköszönték a sok tapsot. Mondhattuk volna, hogy kihunytak a fények, de ez így nem lenne igaz. A nézők megtöltötték a porondot, eljött az ideje a fotózkodásnak. Volt, aki a bohócokkal, volt aki az állatokkal, megint más a légtornászokkal kért közös képet. Akadtak olyanok is, akik belebújtak a nagy, szürke egér, vagy a színes karton bohóc bőrébe. Egyre másra kattogtak a gépek, sok vidám fotó készült.

Ezután pedig tényleg kihunytak a fények, elsötétedett a porond, elcsendesedett a sátor, befejeződött a Varázs Cirkusz elöadása. Tartalmas napnak lett vége. Nevető szájjal, csillogó szemmel és sok vidám emlékkel indultak haza a ,,cirkuszi művészek.,,

Bathó Sylvia, ógyallai speciális iskola