BREXIT: Túlélte a bizalmi szavazást a brit kormányfő, és maradt a bizonytalanság

A bizalmi szavazást a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt kezdeményezésére tartották szerda este, ötórás vita után.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője előző este jelentette be, hogy a Labour bizalmatlansági indítványt terjeszt be a Theresa May vezette konzervatív párti kormány ellen. Ennek közvetlen előzményeként az alsóház a modern brit parlamentarizmus történetében példátlan, 230 fős többséggel elutasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről az EU-val novemberben elért 585 oldalas megállapodást.

Az előrejelzések is azonban azt valószínűsítették, hogy a kormány megnyeri a szerdai bizalmi szavazást, mivel a konzervatív frakció és a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP), amelynek eseti külső támogatására a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége van, előre közölte, hogy a szavazáson a kormányt támogatja.

May személyes konzultációt javasolt szerdán az összes ellenzéki párt vezetőinek a Brexit folyamatáról. A konzervatív párti kormányfő - miután kormánya megnyerte a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt által ellene kezdeményezett bizalmi szavazást - rövid alsóházi nyilatkozatában kijelentette: kész már szerda este elkezdeni a négyszemközti megbeszéléseket a többi párt vezetőjével. May kijelentette: olyan megoldásokat kell találni, amelyekhez elégséges támogatást lehet biztosítani az alsóházban. Hozzátette: hétfőn terjeszti a ház elé javaslatait a Brexit-folyamat további menetére.

Válaszában Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője kijelentette: a tárgyalások feltétele a Labour részéről az, hogy a kormány zárja ki a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.

Now that Theresa May's botched deal has been decisively rejected, the starting point for talks to break the Brexit deadlock must be that No Deal is taken off the table. pic.twitter.com/io3fRHOznO — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 16, 2019

Ehhez az előfeltételhez mások is csatlakoztak, egyebek mellett a skótok politikai vezetője is.

SNP join those demanding No Deal taken off table before talks can begin. This letter from @IanBlackfordMP to PM pic.twitter.com/gBAaXVjNaB — Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 16, 2019

Sőt, Nicola Sturgeon tovább is ment a kérdés kapcsán: szerinte Skócia kiléphet az Egyesült Királyságból, ha nem rendeznek újabb népszavazást az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszüntetéséről. Ezt a skót miniszterelnök a Bild című német lap hírportálján szerdán ismertetett nyilatkozatában jelezte.

Sturgeon a legnagyobb példányszámú német lapnak nyilatkozva a Brexit-folyamat leállítását és egy újabb népszavazás kiírását sürgette. Mint mondta, a kiválási feltételeket tartalmazó megállapodás londoni alsóházi elutasításával a Brexitelérkezett arra a pontra, ahonnan "értelmetlen lenne tovább folytatni". "Egy második népszavazás az egyetlen lehetőség arra, hogy Skócia az Egyesült Királyság részeként maradjon Európában" - mondta Nicola Sturgeon, aki a Bild szerint ezzel közvetve azzal fenyegetett, hogy Skócia kilép az Egyesült Királyságból, ha nem lesz újabb népszavazás a Brexitről.

Szerdán 71 munkáspárti képviselő rukkolt elő azzal a követeléssel, tartsanak még egy népszavazást a Brexit kérdéséről.

Labour MPs signing this morning's statement...71 pic.twitter.com/UkfwVkjzTR — Dan Sabbagh (@dansabbagh) January 16, 2019

Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője is tett szerdán egy utalást, hogy végre már valaki előrukkolhatna az "egyetlen pozitív megoldással", amivel a BBC szerint a lengyel politikus arra utalt, ez a lépés az unióban maradást jelentené.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

Idevágó hír az is, hogy a Brexit feltételrendszerét tartalmazó megállapodás keddi elutasítását követően az európai uniós politikusok a rendezetlen kiválás esélyeire figyelmeztetnek, és elképzelhetőnek tartják a brit európai uniós kiválás márciusra tervezett határidejének meghosszabbítását, ha ezt London kéri.

Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője brüsszeli sajtótájékoztatón kijelentette, hogy elképzelhető a határidő kitolása, ha az Egyesült Királyság ezt jó okkal kéri. Ez esetben a bennmaradó huszonhét tagállam vezetői döntenek majd az ügyben egyhangú szavazással.

Erre reagált is a Brexit egyik kampányarca, Richard Tice, aki szerint a március végi határidő kitolása azt is jelenti, hogy a májusban esedékes következő európai parlamenti választásokon részt vesznek a britek is.

“An extension to Article 50 is very much more likely with all the consequences that that involves…we're going to have to fight the European elections in May" @TiceRichard of @LeaveMnsLeave tells #politicslive after watching May and Corbyn



Watch: https://t.co/d934Z4rqqy pic.twitter.com/DG3ZhKOz02 — BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2019

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legolvasottabb német politikai hírportál, a független Spiegel Online Karambol a valósággal című kommentárjában pont erről a faramuci helyzetről ír, kiemelve, hogy alig maradt idő a megállapodás nélküli, "káosz-Brexit" elhárítására. A kilépés március 29-re tervezett időpontját legfeljebb néhány héttel lehet elhalasztani, különben "időpontütközés fenyeget az európai parlamenti választással, amelynek részben bizarr, részben veszélyes következményei lennének az egész EU-ra nézve".

Ennek nagy a valószínűsége, mert "egyáltalán semmi nem utal arra, hogy Nagy-Britannia észhez tér" - írták, hozzátéve, hogy az EU-nak fel kell készülnie a legrosszabbra, mert a londoni alsóház képviselőinek egy része "fundamentalista, akik szinte vallásos szenvedéllyel" törekednek a Brexitre, és ugyan kisebbséget alkotnak, de elég sokan vannak ahhoz, hogy "bármilyen döntést megtorpedózzanak".

MTI, BBC, The Guardian