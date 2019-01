IDŐJÁRÁS: Kemény mínuszok éjjel, ború nappal

ÉJSZAKA:

Borult idő várható országszerte, északon kezdetben felszakadozó felhőzettel. Hajnalban az ország déli felében elszórtan számítani lehet enyhe hószállingózásra. A hőmérséklet -1 és -7 fok közt várható, a szélvédett völgyekben azonban -14 fokig is visszaeshet. A légmozgás alig lesz érezhető.

VASÁRNAP:

Marad a borult idő a hét utolsó napján is, az ország nyugati régióiban azonban később fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délen és keleten továbbra is számolhatnak enyhe hószállingózással. A hőmérséklet -3 és +2 fok közé emelkedik, északon persze ennél hidegebb lesz, -5 fokig emelkedhet legfeljebb a hőmérő higanyszála. A légmozgás továbbra is enyhe marad.

(SHMU)