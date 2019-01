Rekordalacsony a munkanélküliség: a mutató 5,04%-ra esett vissza 

A rendelkezésre álló álláskeresők száma a tavalyi év végére elérte a 138 198 főt. „Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva 1329 fővel, az egy évvel korábbi adatokkal összehasonlítva pedig 23 717 fővel, vagyis 14,65%-kal csökkent az álláskeresők száma” – számolt be róla hétfőn Marián Valentovič, az ÚPSVaR vezérigazgatója. Az összes álláskeresővel számoló regisztrált munkanélküliségi ráta tavaly decemberben elérte a 6,19%-ot. „Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva 0,08 százalékponttal, az egy évvel korábbi adatokkal összehasonlítva 0,99 százalékponttal csökkent” – pontosított Valentovič.

A tavalyi év tizenkettedik hónapjában összesen 169 802 álláskeresőt tartottak nyilván. A hónap folyamán a számuk 2069 fővel, az előző évi adatokkal összehasonlítva 25 781 fővel, vagyis 13,18%-kal csökkent. Az egy hónappal korábbi adatokhoz képest a regisztrált munkanélküliségi ráta 2018 decemberében hat megyében csökkent - a legszámottevőbben Pozsony megyében.

A tavalyi év decemberének végén a munkaügyi hivatalok 73 890 betölthető állást kínáltak. Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva a munkalehetőségek száma 6604-gyel csökkent. A legtöbb betölthető állás Pozsony megyében, a legkevesebb Besztercebánya megyében állt rendelkezésre.

Ján Richter (Smer-SD) munkaügyi miniszter szerint a 2019-es év kihívása az lesz, hogy a munkanélküliség 5% alá csökkenjen. A tavalyi év végéig a 29 éven aluliaknál és az 50 év felettieknél is csökkent az állástalanok aránya, valamint a hivatalok nyilvántartásában a tartósan munkanélküliek száma is a negyedével lett kevesebb. „A különösen hosszú ideje állás nélkül lévő személyek száma szintén majdnem a negyedével csökkent, és a végzősök aránya is kisebb lett” – mondta Richter.

A jó eredmények Richter szerint a munkaügyi hivataloknak köszönhetők. A kormány folytatni akarja az akciótervek kidolgozását a legkevésbé fejlett régiók számára, illetve továbbra is azon dolgozik, hogy az EU-n kívüli országokból érkező munkavállalók integrálása szabályozott és ellenőrzött keretek között történjen. Richter szerint a brexitre is oda kell figyelni, mert ez a Nagy-Britanniában dolgozó szlovákokat is érintheti.

Richter szerint a hivatalok nyilvántartásában főleg olyan emberek szerepelnek, akik valóban munkát keresnek. Vannak közöttük fiatalok, de alapfokú végzettséggel rendelkező állástalanok is. A munkanélküliségi ráta csökkenése az anyagi szükséghelyzetben élők számát is érintette. Tavaly 72 000 ember kapott anyagi szükséghelyzetben nyújtott juttatást. „Tavaly 47 000 tartós munkanélküli kapott párhuzamosan juttatást és a munkabért is. Ez a megoldás bevált, és továbbra is arra akarjuk ösztönözni az anyagi szükséghelyzetben élőket, hogy keressenek maguknak munkát” – tette hozzá Richter.

TASR