Érsek a csallóköziekhez: az emberek ne vonatozzanak úgy, mint a heringek!

A Csallóközt átszelő vasúti közlekedést utazóbarátabbá tenni sajnos nem lehetséges több vonat üzemeltetésével, hiszen csak egy sínpálya létezik a főváros és a Duna-parti település között, így több szerelvény egyszerűen nem fér el rajta. "A vonatszerelvényeket sem tudjuk a végtelenségig hosszabbítani, mert a peronok mérete megszabja a vonatok hosszát."

Két lehettőség van, véli a miniszter: az egyikről december 15-től tárgyalnak a térségben közlekedő RegioJet társasággal. "Azt szeretnénk elérni, hogy a cég emeletes vonatokat helyezzen forgalomba. Ez kapásból egyharmaddal növelné a kapacitást." Tudni kell azt is, hogy nem egyszerű az európai piacon most leakasztani 3-4 ilyen tipusú közlekedési eszközt, amivel helyettesíteni lehetne a mostaniakat. A piacon nehéz ilyet szerezni, akár külföldről is.

A másik lehetőség az az, hogy Vereknyén még egy - a köznyelvben pontatlanul váltónak nevezett - kitérőt kellene létesíteni, ami kissé hosszadalmasabb, "mert azt ki kellene építeni." Ezzel a jelenlegi kapacitást egy vagy két szerelvénnyel lehetne növelni.

Az említett emeletes vonat viszont rögtön segíthetne a helyzeten. Amennyiben a RegioJet kimerít minden lehetőséget, és nem sikerül ilyen vonatokat beszereznie, "akkor lehet, hogy másik társasággal kell tárgyalóasztalhoz ülnünk, ami bonyodalmakat okozna. Engem elsősörban az érdekel, hogy az emberek ne utazzanak úgy, mint a henringek." Érsek úgy véli, heteken belül választ kapunk, arra, hogy a térségben működő társaság képes volt-e beszerezni ilyen közlekedési eszközöket vagy sem.

Megszólítottuk Aleš Ondrůjt, a RegioJet szóvivőjét is, aki a portálunknak jelezte, az érintett szakasz kapacitása növelésének érdekében szorosan együttműködnek a szaktárcával. Egyelőre semmi bizonyosat nem mondhat erről a folyamatról, hiszen számos változatot dolgozott ki a társaság, amit benyújtottak a minisztériumnak. Ezek között szerepel az emeletes vonat beiktatása is, de még korai lenne arról beszélni, melyik megoldási javaslatot ültetik át a gyakorlatba. Egyelőre még várnak arra is, a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) miként reagál az általuk kidolgozott előterjesztésre.

