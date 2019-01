Megnyílt Kassán a Márai Sándor Emlékkiállítás 

Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke a TASR hírügynökségnek elmondta: a kassai emlékkiállításra az eredeti bútort is visszahozták.

Márai Sándor 1900-ban született Kassán, eredeti neve Grosschmid Sándor Károly Henrik volt. A Csemadok Kassai Városi Választmánya magyarországi támogatással 2017-ben vásárolta meg a Grosschmid-család egykori lakásának nagyobb részét. A kiállítás és az azt megelőző felújítás szlovák-magyar együttműködés eredményeként valósult meg, a magyarországi Bethlen Gábor Alap és a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap együttes támogatásával. „A legfontosabb dolog, hogy visszakerült az a bútor, amely eredetileg itt volt, és amely a család tulajdonát képezte. 86 évvel ezelőtt eladták a lakást, Miskolcra költöztek, a bútor pedig Budapestre került. Most visszatért az eredeti helyére” – magyarázta Köteles, hozzátéve: a kiállításon festmények és fényképek is megtekinthetők, valamint dokumentumok és több kötetnyi könyv.

A kiállítás az életműből vett idézeteken keresztül mutatja be az író életét és munkásságát, kronológiai és tematikus elrendezésben. Szó esik Márai feleségéről, Matzner Ilonáról (Loláról) is, az ő családja tulajdonát képezte egy 1838-ból származó női szekreter. A tárlaton hangfelvételek is meghallgathatók, melyeken Radványi Géza filmrendező, Márai Sándor öccse mesél Kassáról, a házukról és az iskoláról. A látogatók részleteket láthatnak néhány filmjéből is. A Márai Sándor emlékkiállítást a magyar kultúra napja alkalmából nyitották meg.

TASR