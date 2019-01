Véget ért a fociszünet Királyfiakarcsán, benépesül a Gödör Aréna

„Mi sosem békültünk ki a gondolattal, hogy nincs élet a Gödör Arénában. Abban reménykedtünk, hogy előbb-utóbb fordul a kocka. A novemberben lezajlott önkormányzati választások után Wurczell Zoltán személyében új polgármestere lett településünknek. Elődjével ellentétben az új faluvezető kezdeményezte a futballklub munkájának újraindítását, megígérte, hogy a költségvetésből a focira is jut támogatás. Mi pedig újra belevágtunk. Első lépésként új vezetőség alakult, melynek élére engem választottak. A falu és a klub összefonódását névváltoztatással pecsételtük meg. Ezentúl Obecný futbalový klub Kráľovičove Kračany néven funkcionálunk” – tájékoztatott a változást kiváltó okokról ifj. Nagy Milán, aki valójában édesapja nyomdokaiba lépett.

A kényszerpihenő kezdetén szétszéledtek, más klubokhoz igazoltak a királyfiakarcsai futballisták. „Korábban volt jól működő ificsapatunk, a szomszédos csallóközi településeken játszó fiatal labdarúgóinkat szeretnénk visszacsalogatni. Közülük már néhányan jelezték, hogy számíthatunk rájuk. Én például Békéről térek haza. Két-három rutinos futballistára is szükségünk lesz. Ami az edző személyét illeti, több kiszemeltünk is van. Hetente egy tréninggel, havonta két edzőmeccsel készülünk a VII. ligás szereplésre. Előbb természetesen újra bejelentkezünk a területi bajnokságba. Tudatosítjuk, hogy az önkormányzati pénzeszközök mellett további támogatókra is szükségünk lesz. De mi sem tétlenkedünk. Sportbált, nyári kupát szervezünk, ezek bevételéből is gyarapítjuk folyószámlánk egyenlegét. Az első előkészületi mérkőzésünkön a győri Integrál DAC ellen lépünk pályára február 23-án” – nyilatkozta a királyfiakarcsaiak elképzeléseiről a fiatal klubelnök.

