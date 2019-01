Az SaS nem akarja, hogy a püspökök beleszóljanak a törvényhozásba

A liberálisok arra emlékeztettek, hogy az alkotmány szerint Szlovákia - demokratikus jogállamként - semmilyen ideológia és vallás mellett nem kötelezi el magát. Sulíkék ezzel az igazságügyi miniszter javaslatára reagáltak, mely szerint a törvényjavaslatok tárcaközi észrevételezési folyamatába, a tárcák mellett, újabban a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) is bekapcsolódhatna.

Az SaS szerint az alkotmány említett szakasza azt jelenti, hogy az állam minden nyilvántartott egyházat egyenrangúként kezel, egyiket sem helyezi előtérbe, és egyiket sem diszkriminálja. „Mivel az észrevételezési eljárás egy mindenki előtt nyitott folyamat – az egyházakat is beleértve –, Gál Gábor (Most-Híd) igazságügyi miniszter indítványát nem lehet másképp értelmezni, mint a katolikus egyház kizárólagos előnyben részesítéseként. Ez az előny jelképesen azt jelenti, hogy Szlovákia elkötelezett a katolikus egyház által képviselt vallás mellett” – közölte Zuzana Zimenová (SaS) parlamenti képviselő.

Az SaS felszólította az igazságügyi minisztert és a kormányt, hogy ebben az esetben is kezeljék egyenrangúan a nyilvántartott egyházakat, még ha a katolikus egyháznál kisebb csoportokról van is szó. Ha a kormány úgy dönt, hogy a Szlovák Püspöki Konferencia hivatalosan is bekapcsolódhat az észrevételezési eljárásba, akkor ezt a többi nyilvántartott egyháznak is lehetővé kellene tenni – fűzték hozzá a liberálisok.

Az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint a tárcaközi észrevételezési eljárás új résztvevője a Szlovák Püspöki Konferencia lenne. „A KBS eddig is véleményezte a törvényjavaslatokat az észrevételezési eljárás során, ezért javaslatot tettünk ennek a lehetőségnek a kiegészítésére. Ezáltal nem lesz kétségbe vonható a KBS véleményezési joga a tárcaközi észrevételezési eljárás során” – közölte a TASR-rel Zuzana Drobová, a tárca szóvivője. Hozzátette: egyelőre még tart a javaslattal kapcsolatos észrevételezési folyamat.

A Szlovák Püspöki Konferencia, az Ökumenikus Egyházi Tanács (ERC) és a szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége (ÚZZNO) helyénvalónak tartja, hogy a KBS és az ERC - melyeken keresztül az összes többi egyház és vallási közösség is továbbíthatja az állásfoglalását - az észrevételezési folyamat kötelező elemévé váljon, és ezzel hozzájáruljon az ország lakosainak a jólétéhez. Ez derül ki abból az állásfoglalásból, amelyet Stanislav Zvolenský, a KBS elnöke, Miloš Klátik, az ágostai hitvallású evangélikus egyház volt egyetemes püspöke, és Igor Rintel, az ÚZZNO elnöke fogalmazott meg törvények észrevételezésével kapcsolatban.



