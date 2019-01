Öngyilkos lett egy 22 éves amerikai focista, egy sportlegenda fia

Missoulai otthonában, önkezével vetett véget életének kedden a 22 éves focista, Andrew Harris, aki az egykori NFL játékos, Greg Harris fia volt. A fiatal sportoló a Montanai Egyetem hallgatója és focicsapatának tagja volt.

"A Grizzly család gyászolni fogja Andrew Harrist, de most az a legfontosabb, hogy a családja nyugalmára és jóllétére koncentráljunk. Imádkozunk értük" - mondta a csapat edzője, Bobby Hauck.

The hearts of everyone in Grizzly Athletics are heavy today with the loss of one of our own.



Our thoughts go out to the Harris family.

