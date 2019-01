Ampulka videoklipje miatt összekevernek Alena Zsuzsovával egy nagymegyeri nőt

Kellemetlen szituációkat okoz a nagymegyeri Váradi Mónikának az, hogy sokan összekeverik őt az immár több gyilkossággal is gyanúsított Alena Zsuzsovával.

A tavaly ősszel Komáromban őrizetbe vett Alena Zsuzsovát a Kuciak-gyilkosság közvetlen megrendelésének, és most már Basternák László korábbi ógyallai polgármester meggyilkolásának ügyében is gyanúsítottként kezelik. Volt élettársa az Ampulka néven ismert is komáromi vállalkozó, Marián M.

Váradi Mónika egy 29 éves nagymegyeri vállalkozó hölgy, akinek volt élettársa szintén Ampulka. Ő volt az, aki szerepelt utóbbi 2015-ös, Krstný otec című videoklipjében, amelynek a megtekintése már 2,1 milliónál jár a YouTube-on.

Mónika a Joj TV-nek mesélt erről, mondván, időről időre előkerülnek a médiában a fotók, mégpedig az Alena Zsuzsovával kapcsolatos híreknél. "Nem hinném, hogy annyira hasonlítanánk, talán csak annyiban, hogy olyan hosszú fekete haja volt, sokat törődött a külsejével, és hogy közös a volt élettársunk" - fogalmazott.

A videoklip néhány éve készült. Mónika pedig most azt mondja, hogy ha ezt látja előre, akkor nem vesz részt benne. "A barátaim jelentkeztek azzal, hogy tudok-e róla, hogy a Kuciak-gyilkosság megrendelője lettem.

Ľubomír Zlocha ügyvéd a Joj TV-nek úgy nyilatkozott, hogy a képeket a 4. nap után vették le azok portálok, amelyek használták, viszont a Basternák-gyilkossággal kapcsolatos gyanúsítás miatt újrakezdődött az egész. Az ügyvéd pert emleget.

Mónika pedig el van keseredve amiatt, hogy úgy néznek rá, mintha neki lenne köze az említett gyilkosságokhoz.

Íme a JOJ TV riportja Váradi Mónikával:

(Noviny.sk/para)