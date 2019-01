Andy Vajnát Schwarzenegger fogja búcsúztatni Budapesten

Andy Vajna Arnold Schwarzeneggerrel az 1990-es Total Recall – Az emlékmáscímű film forgatásán ismerkedett meg, majd jó barátságba is kerültek. A színész Twitter-posztban emlékezett meg Vajna haláláról.

Andy Vajna was a dear friend and a revolutionary force in Hollywood. He proved that you don’t need studios to make huge movies like Terminator 2 or Total Recall. He had a huge heart, and he was one of the most generous guys around. I’ll miss him. My thoughts are with his family.