Fernando Alonso 24 órás versenyen remekelt

A 37 éves spanyol versenyző a japán Kobajasi Kamui, az amerikai Jordan Taylor, és a holland Renger van der Zande társaként, egy Cadillac volánja mögött győzött a nagy presztízsű viadalon.

Alonso ezzel az autósport történetének harmadik olyan pilótája lett, aki nyert F1-es vb-t és Daytonában is diadalmaskodott. Korábban ez csak Phil Hillnek és Mario Andrettinek sikerült.

A Forma-1-ből novemberben visszavonult Alonso tavaly a legendás Le Mans-i 24 órás viadalon is tagja volt a győztes csapatnak, a következő célja pedig, hogy az indianapolisi 500 mérföldes versenyen is győzzön. Az autósport történetében eddig csak egyetlen pilóta, a brit Graham Hill volt képes arra, hogy F1-es Monacói Nagydíjat, 24 órás Le Mans-i viadalt és Indy 500-at is nyerjen.

