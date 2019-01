Pellegrini a Kuciak-gyilkosságról: a tanúvallomások és a titkos iratok nem hozhatók nyilvánosságra

„Tartsuk tiszteletben, hogy Szlovákia egy demokratikus ország, amelyben érvényesek a törvények és az alkotmány, a bűnösségről és ártatlanságról a rendőrség, az ügyészség és a bíróság dönt, nem pedig a sajtó vagy a nyilvánosság” – ezt kedden jelentette ki Pellegrini, miután találkozott Denisa Saková belügyminiszterrel, Milan Lučanský országos rendőrfőkapitánnyal és Anton Šafárikkal, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetőjével. „Mindannyian tudatosítjuk, hogy a gyilkosság kivizsgálása az egyik legfontosabb prioritás, amely továbbra is sokkolja és megosztja a társadalmat” – tette hozzá azzal, hogy az ügy politikai játszmák tárgyává vált, és gyengíti az állam egyes egységeibe vetett bizalmat.

Mint elmondta: a tárgyalás során a nyomozás körül kialakult helyzetről beszéltek. „Nyugtalanít, hogy a vizsgálati aktákból információk szivárognak ki, amelyeket senki sem tud megerősíteni, és ezek bulvárrá, illetve a politikai manipuláció eszközévé válnak.” Hozzátette: az országos rendőrfőkapitány biztosította őt arról, hogy olyan intézkedéseket foganatosítanak, amelyeknek köszönhetően megakadályozzák a további információk nyilvánosságra kerülését. Pellegrini azt állítja, hogy sem neki, sem pedig a belügyminiszter asszonynak nincsenek különleges információi az ügyről.

A kormányfő szerint elképzelhetetlen, hogy a tanúvallomások és a titkos iratok nyilvánosságra kerüljenek. „Kormányfőként el kell utasítanom a tények bulvárrá alakítását, mert ezzel veszélyes precedenst teremtünk” – közölte a kormányfő. Hozzátette: az egyes ügyek tanúinak a jövőben kétségeik támadhatnának a biztonságukkal kapcsolatban, mert a felelős szervek így nem fogják tudni garantálni a biztonságukat és a névtelenségüket.

Pellegrini a sajtóra is utalt. „Az ügy nagyon rossz fényt vet az országra és az állami szervekre, de sajnos a sajtóra is, amelytől bizonyos mértékű visszafogottságot és érzékenységet várnék el az információk kezelésével kapcsolatban” – hangsúlyozta. Figyelmeztetett: egyes információk a vádlottak ügyvédjeinek is érvekkel szolgálhatnak.

A kormányfő egyes közjogi méltóságok hozzáállását is bírálta, amellyel az információk ilyen kezelését nemcsak, hogy jóváhagyják, de még támogatják is. Ez szerinte felelőtlenség. Továbbá a rendőrség és az ügyészség munkáját is kiemelte. „Tényleg nagy szakértelemmel végzik a munkájukat” – mondta.

Az OĽaNO képviselői szerint a kormányfő ahelyett, hogy biztosítaná Tibor Gašpar leváltását a belügyminisztériumi pozíciójáról – amiért állítólag fél évvel az újságíró meggyilkolása előtt elrendelte a Ján Kuciakról szóló bejegyzések átvilágítását -, az ország bomlását támogatja. „Azt erősíti, hogy az emberek továbbra sem lehessenek biztosak abban, hogy a maffia - a rendőrség vezetőségének a támogatása mellett - nem világíthatja át őket a rendőrségi adatbázisban“ – közölték a kormányfő kijelentéseire reagálva.

Véleményük szerint a kormányfő nem lát problémát az ország és a legfontosabb intézmények bomlásában, ugyanakkor problémaként kezeli, ha a vizsgálati aktából valami a nyilvánosság tudomására jut. Ezért arra szólítják fel őt, hogy váltsa le Tibor Gašpart a belügyminisztériumi pozíciójáról. Ha ezt vasárnapig nem teszi meg, akkor tüntetést fognak szervezni a Kormányhivatal előtt.

TASR