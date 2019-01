Feszültség a nagymegyeri városvezetésben – Holényi intézkedései nem arattak osztatlan sikert!

Az ünnepeket is beleértve 52 nap telt el azóta, hogy kinevezték a csallóközi város élére Holényi Gergőt, az új, fiatal polgármester pedig a városi hivatal szerkezeti átalakításaival, illetve a városi cégek működésének átvilágításával kezdte a munkát, némely döntése azonban súrlódásokat okoz az önkormányzaton belül.

Ennek jelei mutatkoztak a nagymegyeri képviselő-testület első idei soros ülésén, szerdán. Holényi korábbi szavai szerint az átlátható működés mellett tette le a voksát.

Polgármesteri beszámolójában a plénumon kifejtette többek között, hogy "a városi hivatal és a városi cégek körül több törvénytelenségre is fény derült", amivel kapcsolatban feljelentést tett.

Ezeket nem részletezte az ülésen, csütörtökön pedig többszöri próbálkozásunkra sem sikerült elérnünk, hogy megkérdezzük, milyen törvénytelenségekről van szó.

Tény viszont, hogy a városi lakáskezelő, az MPBH Kft. éléről két ügyvezető is távozott, míg a közterületek karbantartásával és a hulladékgazdálkodással is foglalkozó TSM Kft.-nél az egyik ügyvezető, Magyarics Norbert lemondott. Utóbbinak Holényi megköszönte a munkát, kiemelve, hogy tavaly ezer tonnával csökkent Nagymegyeren a városi kommunális hulladék, és 57%-ra emelkedett az szelektált hulladék aránya, ami országos szinten is nagyon magasnak számít.

Holényi további intézkedése az volt, hogy a városi cégek (az említett kettő mellett a Termál Kft.) felügyelő bizottságainak létszámát 15 főre növelte. Szavai szerint így több képviselő és lakos teheti átláthatóvá a cégek működését. Ennek kapcsán

egy hirdetményt is közzétettek, miszerint az MPBH-hoz 12, a TSM-hez és a Termálhoz pedig 10-10 olyan személy jelentkezését várják február 11-ig, akik szeretnének „belelátni” a cégek működésébe.

„Páran úgy gondolják, hogy belesüppedtünk a bőrfotelbe, jelentem, az előző polgármester megszabadult tőlük, így munkatársaimnak és nekem nem marad más választása, minthogy minden egyes nap azon fáradozzunk, hogy szebbé és élhetőbbé tegyük városunkat” – szögezte le Holényi a plénumon.

Értetlenséget okozott viszont az az intézkedése, hogy a városi hivatal általa kinevezett elöljáróját, Vajay Györgyöt megbízta azzal, hogy a városi cégek felügyelő bizottságaiban, illetve a képviselő-testület pénzügyi bizottságában a polgármestert helyettesítve részt vehet, és pénzügyi folyamatok terén is hozzászólhat a cselekményhez.

Erre először Varga Albin (független) hívta fel a figyelmet, tájékoztatást kérve, mire Holényi megerősítette ennek tényét, ezután pedig Pongrácz Kálmán (MKP) vonta kérdőre a polgármestert, hogy „milyen alapon bíz meg egy idegent” ilyesmivel.

Vajay György és Holényi Gergő

Holényi ugyanakkor válaszában tisztázta, hogy a főellenőrrel egyeztetve történt ez a megbízás, „hogy minél hatékonyabban átvilágíthassuk a városi cégeket”. Vajay pedig szerinte nem idegen, mivelhogy december 10-től a város alkalmazottja.

Felszólalt a témában Néveri Sándor (MKP) is, aki azt nehezményezte, hogy a képviselők semmilyen információt nem kaptak arról, hogy Vajay Györgyöt meghatalmazták ezzel a jogkörrel.

„Vannak weboldalaink, egyéb kommunikációs megoldások. A kölcsönös bizalom kialakítása érdekében fontos lenne a maximális kommnunikáció biztosítása. Jóindulatúan mondom. Tájékoztasson minket, ne az utcán vagy a szociális hálón szerezzünk erről tudomást!” – fogalmazott Néveri.

Néveri Sándor

Holényi válaszában közölte, hogy bármilyen információ átadására nyitott. Polgármesteri beszámolójában több egyéb témára is kitért, amivel majd külön cikkben foglalkozunk, ugyanakkor ami ugyancsak a feszültség jelenlétét igazolta, az az alpolgármester megbízatásával függ össze.

Mint arról korábban írtunk, Holényi decemberben Pongrácz Kálmánt (MKP) kérte fel alpolgármesterének, aki mögötte másodikként végzett a választáson mind a polgármesteri, mind a képviselői címért folytatott csatában.

Pongrácz azonban mind a mai napig nem kapta meg az alpolgármesteri megbízatásáról szóló okiratot, vagy legalábbis nem olyat, mint ami megfelel az elképzeléseinek, és ezzel kapcsolatos nemtetszésének hangot adott a plénumon is. „A törvény értelmében ugyanis az alpolgármester kizárólag olyan jogosítványokkal rendelkezik, amelyekkel a polgármester írásban megbízza” – jegyezte meg.

Elárulta, hogy miután az ünnepek előtt erre már felhívta a figyelmet, Holényi január 18-án tett elé egy megbízást, amely azt tartalmazta, hogy ha a polgármester több, mint 30 napig távol van, akkor alpolgármesterként összehívhatja és vezetheti a képviselő-testületi ülést, szervezheti a munkát, valamint képviselheti a várost a kulturális és sporteseményeken. Pongrácz ennek kapcsán megjegyezte, hogy számára nem a cím fontos, hanem „a poszttal járó megbízatás és a felelősség”. Úgy látja, hogy ehhez pedig pontosabb és szélesebb alpolgármesteri jogkörökre volna szüksége. „Két dolgot szerettem volna a polgármestertől, amiben előzetesen meg is egyeztünk. A kultúra és iskolaügy, illetve a szociális téren való tevékenységi körökkel való megbízatást, valamint együttműködést a városi alkalmazottaktól. Sajnos ez a kinevezés a mai napig nem született meg” – mondta.

Közölte azt is, hogy kérte a polgármestertől a város működésével kapcsolatos dokumentumokat és információkat is, de azokat sem kapta meg, és nehezményezte, hogy a szociális téren tervezett intézkedései veszélyeztették a helyi nyugdíjas klub működését.

„Amíg a kommunikáció ilyen szinten, és az egyébként nagyon is szükséges együttműködés a képviselőkkel ilyen formában zajlik, az alpolgármesteri megbízatást nem tudom elfogadni” – szögezte le.

Megkeresésünkre még elmondta, hogy ez egy kialakult helyzet, amire van megoldás, ugyanakkor nem érzi úgy, hogy mindez éket verne ő és a polgármester közé.

Ennek viszont azért is van jelentősége, mivel változás állt be az arányokban a nagymegyeri képviselő-testületen belül. A választásokat követően a 13 tagú testületben 6-an voltak MKP-sok, a többiek függetlenek. Az egyik független, Nagy Tamás azonban a városi rendőrséghez távozott és visszalépett képviselői megbízatásától, helyette pedig egy újabb MKP-s, Barczi Dániel került a képviselők közé, ezzel a párt jelöltjei kerültek többségbe.

Noha a független Holényi a portálunknak adott decemberi interjújában is elmondta, hogy „nekünk nem hét embert kell összefognunk egy szavazásnál, hanem 13-at”, az egyet nem értés folytatódása esetén az MKP-frakció támogatása nélkül nem lesz könnyű dűlőre jutni bármiben is a nagymegyeri önkormányzatban.

(SzT)