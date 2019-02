Jó hangulatban gyakorolnak a nagypakai labdarúgók

Juhász Zoltán elnök köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta az új egyesületi logót.

A felnőttcsapat eredményeiről Nagy József edző számolt be. A Dunaszerdahelyi Területi Labdarúgó-bajnokság AG Sport (VI.) Ligájában szereplő nagypakaiak a 2018/2019. versenyév őszi idényében összesen 15 mérkőzésen léptek pályára: 4-szer győztek, 4-szer döntetleneztek és 7 ízben vereséget szenvedtek; pontjaik száma 16, gólarányuk 26:35, a tabella 12. helyéről várhatják a tavaszi folytatást.

„A téli felkészülést január derekán kezdtük el, a megjelenés a gyakorlásokon nem rossz, de jobb is lehetne. Tizennyolc játékos állt csatasorba, köztük öt fiatal tehetség a környékbeli településekről. Leigazolásukról egyelőre nem döntött a szakmai vezetés, sőt további változások is fennállhatnak még a keretben a márciusi idénynyitóig. Ami viszont már most elmondható: Pénzes Attila gútori, Mikóczi Tibor pedig padányi mezre cserélte a pakait, ugyanakkor hozzánk Lukáš Rovder kapus érkezett Tejfaluról. Ő elsősorban a tavalyi nyárelőn tragikus hirtelenséggel elhunyt Erik Sochert lesz hivatott helyettesíteni a gólvonalon. A hangulat a csapat háza táján jó, a felkészülés feltételei adottak. Célunk a középmezőnyben végezni“ – summázta mondanivalóját a tréner, aki kereken egy esztendeje vezeti Nagypaka község focialakulatát.

A fiatalabb serdülők (U13) bajnoki szereplését Varga Gyula edző igazolt hiányzása miatt Pavol Lehota vezetőségi tag foglalta össze. A gyermekek a légi sportcsarnokban tartják foglalkozásaikat.

A vitában a jelenlévők a sportelep és az öltözők modernizálást jelölték meg a legidőszerűbb jövőbeni feladatnak.

Ivan Seňan polgármester megköszönte a sportvezetők, a játékosok és a szurkolók egész éves helytállását, külön a szponzorok és a szülők támogatását.

A tanácskozás közös vacsorával és szórakozással zárult.

(lel)