Hóviharban mentett nagyot a Tesla robotpilótája (VIDEÓ)

Bár a Tesla hangsúlyozza, hogy a rendszere csak "béta" teszt állapotú és a vezetőnek mindig készen kell állnia, hogy átvegye felette az irányítást, látható, hogy sokszor nagyon jól jön a gyorsan reagáló rendszer segítsége.

A Tesla Model 3 tulajdonosa a múlt héten rakta fel a hóviharban szerzett tapasztalatait, amikor egy autópálya egyik sávjában megforgott egy jármű és egyáltalán nem lehetett semmit látni.

A jármű sokkal hamarabb kezdett lassítani és manőverezni, mint azt előre bármi indokolta volna emberi sofőr esetén. Állítólag a Tesla újverziós Autopilot szoftvere már úgy lett átdolgozva, hogy nem csak a közvetlen előttünk haladót képes érzékelni, hanem még egy autóval előrébb is „lát”. A radarjainak jelei ugyanis a kocsik alatt is átérkeznek, amelyek alapján az előrébb lévő járműveket is tudja érzékelni - írja az Electrek.

