Egy csomó EU-s ország a venezuelai ellenzék vezérének oldalára állt

A spanyol miniszterelnök emlékeztetett: lejárt az a nyolc napos határidő, amelyet hat európai ország, Spanyolország mellett Németország, Franciaország, Hollandia, Portugália és Nagy-Britannia adott Nicolás Madurónak arra, hogy új elnökválasztást írjon ki Venezuelában.

Juan Guaidó, az ellenzéki többségű, de hatalmától megfosztott caracasi parlament elnöke január 23-án egy Maduro elleni tüntetésen nyilvánította magát Venezuela ideiglenes államfőjévé, ebben a megbízatásában azóta az Egyesült Államok és számos dél-amerikai ország is elismerte.

Franciaország, Svédország, Nagy-Britannia és Ausztria is elismerte hétfőn Juan Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter a France Inter rádiónak nyilatkozva sürgette Guaidót, hogy írjon ki előrehozott elnökválasztást, amely biztosíthatja a venezuelai válság békés megoldását.

Margot Wallström svéd külügyminiszter az SVT svéd televízióban arról beszélt, hogy Nicolás Maduro nem "szabad és tisztességes választások" útján jutott hatalomra.

Jeremy Hunt brit külügyminiszter a Twitteren közölte, hogy Maduro nem írt ki választásokat azon a nyolcnapos határidőn belül, amelyet több európai ország megszabott, ezért London is elismeri Guaidót, amíg új voksolást nem tartanak Venezuelában.

