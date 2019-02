Pompával fogadták az Arab Emírségekbe látogató Ferenc pápát

Ferenc pápa az elnöki palotában kezdte meg mindössze 40 órás látogatását. A katolikus egyházfő rövid, angol nyelvű bejegyzést írt a palota vendégkönyvébe, amelyben biztosította az Egyesült Arab Emírségek lakóit, hogy imádkozik értük. Ferenc pápa egyúttal köszönetet mondott a szívélyes fogadtatásért és a vendégszeretetért.

A katolikus egyházfőt, akinek gépe vasárnap késő este szállt le Abu-Dzabiban, Mohamed bin Zájid ál-Nahajan sejk, az Egyesült Arab Emírségek koronahercege fogadta.

A trónörökös egy 1963-as keltezésű rendelet hitelesített, bekeretezett másolatát adta ajándékba a pápának, amelyben Abu-Dzabi akkori uralkodója földet adományozott az első emírségekbeli katolikus templom megépítésére.

A koronaherceg a Twitteren azt írta, hogy a dubaji vezetővel együtt örömmel fogadták Ferenc pápa látogatását "a tolerancia hazájában".

"Az együttműködés előmozdításáról, a párbeszéd megszilárdításáról, a toleranciáról, a békés egymás mellett élésről, valamint a béke, stabilitás és fejlődés érdekében tett fontos kezdeményezésekről beszélgettünk" - írta.

Mohammed bin Rashid & I were delighted to meet with Pope Francis in our homeland of tolerance. We discussed enhancing cooperation, consolidating dialogue, tolerance, human coexistence & important initiatives to achieve peace, stability and development for peoples and societies. pic.twitter.com/E9zteMJ0ZC