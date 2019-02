Alkotmánybíró-választás: Fröcsög a parlament, Fico és a Híd képviselője is kapott!

A vitába 12-en jelentkeztek be írásban. Miután meghallgatták az ő felszólalásaikat, a képviselők szóban is bejelentkezhetnek. A parlamentben a rendelkezésre álló 39 jelöltből 18-at kellene megválasztania, akik közül aztán Andrej Kiska köztársasági elnök 9-et kinevezhet. A jelöltek kiválasztására leghamarabb pénteken kerülhet sor, arra viszont vajmi kevés az esély, hogy ez sikerül is. A jelenlegi alkotmánybíróknak február közepén jár le a megbízatási idejük.

Ők a jelöltek: Robert Fico volt kormányfő és a Smer-SD elnöke, Monika Jankovská (Smer-SD) és Pfundtner Edit (Híd) államtitkárok, Daniela Švecová, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Peter Kresák (Híd) parlamenti képviselő, Radoslav Procházka, a Sieť párt volt elnöke, Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš, Marián Sluk, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Martin Javorček, Kajetán Kičura és Štefan Kseňák.

A parlamenti vitát négy órakor Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) nyitotta meg, az első felszólaló pedig Alojz baranik volt az SaS-ből. Ő pedig elég erősen indított:

"Robert Fico teher a Smer számára, így akarnak tőle megszabadulni."

A Smer erre egyből ugrott, a képviselőik pedig egy emberként álltak ki a pártelnök mellett. Erik Tomáš szerint még Fico ellenségei sem hiszik el, hogy a volt kormányfő ne teljesítené az alkotmánybíró-jelöltséghez szükséges feltételeket. Juraj Blanár pedig előhúzta Richard Sulík SaS-elnök és Marian Kočner egykori kínos találkáját, bár ennek semmilyen módon nincs köze az alkotmánybírósághoz.

A vita ezután ebben a hangnemben folytatódott, Ficót támadta az ellenzék, sajátjai pedig megvédték.

Igor Matovič volt azonban a következő, aki meglehetősen nagyot gurított, megvádolta ugyanis a Híd parlamenti képviselőjét, Peter Kresákot azzal, hogy a kommunista titkosrendőrséggel (ŠtB) tudatosan együttműködött.

Állítása szerint a Nemzeti Emlékezet Intézetét megkérdezték arról, hogy a jelöltek közül szerepel-e ilyen minőségben náluk valaki, és Matovič szavai szerint Kresákon kívül senki.

Kresák a bizottsági meghallgatása során kapott egy kérdést, mely arra vonatkozott, hogy együttműködött-e valaha valamilyen titkosszolgálattal, mire ő azt válaszolta, hogy tudomása van róla, hogy az USA-beli tanulmányi útja során megfigyelték. "Tudom, hogy érdeklődtek irántam, de tudatosan soha nem működtem együtt" - szögezte le.

Időközben, öt óra után a parlament a napirendi pontjai közül szavazott néhányról, és volt köztük olyan is, melyről titkos szavazás zajlott, emiatt pedig este hatkor Martin Glváč (Smer) elrendelte, hogy az alkotmánybíró-jelöltekről folytatott vitát függesszék fel pénteken reggel 9-ig. Peter Kresák is pénteken kíván reagálni Igor Matovič vádjaira.

