Fico nyomulása miatt mémmé vált egy hidas képviselő

Egy tucatnál is több bejegyzéssel reagált az egyik népszerű szlovák politikai gúnyportál a csütörtöki parlamenti fejleményekre, pedig a közéleti események szempontjából elég erős volt a felhozatal. Elég, ha arra gondolunk, hogy a főügyész is most tett 10 év hallgatás után egy bombasztikus vallomást. De ez utóbbi kevésbé mémesíthető.