A miniszter félrelép: Két óra felhőtlen szórakozás és minőségi kikapcsolódás Bugár Annával és Gesztesi Károllyal!

Február 23-án egy világhírű darabot, A miniszter félrelép című bohózatot mutatja be Pozsonyban a Bánfalvy Stúdió. A nagy sikerű előadással kapcsolatban a darab két főszereplőjével, a dunaszerdahelyi származású Bugár Annával és Gesztesi Károllyal beszélgettünk.

A népszerű magyar filmvígjáték, A miniszter félrelép színpadi változatát ismét elhozza a Bánfalvy Stúdió a szlovákiai közönségnek. A darabot ezúttal Pozsonyban, a Ruzsinovi Kultúrházban láthatják az érdeklődők. A felhőtlen szórakozást ismert színművészek garantálják. Akárcsak egy éve Dunaszerdahelyen, idén is Bugár Anna lesz a darab egyik főszereplője. A miniszter szerepébe ezúttal is Gesztesi Károly bújik, valamint feltűnik még a színpadon az érsekújvári születésű Száraz Dénes is.

A darabról – amely 1992-ben elnyerte a Laurence Olivierről elnevezett legjobb vígjátéknak járó díjat –, a társulatról, valamint a pozsonyi előadásról Bugár Annát és Gesztesi Károlyt kérdeztük.

Mit érdemes tudni a darabról, amelyet február 23-án Pozsonyban láthatnak a nézők?

Bugár Anna: Ugyanazt az előadást láthatják az érdeklődők, amelyet tavaly Dunaszerdahelyen is előadtunk, a Ray Cooney-féle A miniszter félrelép című színdarabot. A tavaly januári előadás óta Erdélyben és Magyarországon is többfelé turnéztunk már a darabbal. Mindenütt imádták a nézők, hiszen rendkívül szórakoztató.

Ha valaki egy felhőtlen kikapcsolódásra és minőségi szórakozásra vágyik, akkor csak ajánlani tudom!

A történetet bizonyára sokan ismerik, hiszen meg is filmesítették Magyarországon, így nagy titkokat nem tartogat, a szereposztás viszont garantálja a darab újszerűségét és az izgalmat.

Gesztesi Károly: Valójában két óra felhőtlen szórakozás. Más, mint a film, de ugyanannyit nevetnek rajta az emberek, vagy még többet. Nagy sikere van az előadásnak, nem egész másfél év alatt több mint százszor vittük már színpadra, és olyan nagy az érdeklődés, hogy néha nem tudunk eleget tenni a kéréseknek. Az emberek egyszerűen imádják.

Tavaly ilyenkor Dunaszerdahelyen is nagy sikert arattatok A miniszter félreléppel, a nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer is előadtátok. Hogyan emlékeztek vissza a dunaszerdahelyi előadásra?

Bugár Anna: Mindig különleges élmény otthon színpadra lépni, sőt, már csak otthon lenni is az.

Rengeteg pluszt ad nekem a hazai fellépés, és nemcsak nekem, hanem rajtam keresztül a többieknek is.

Mindig érdekes helyzet alakul ki, ha valakinek a szülőhelyén lépünk fel, ez mindenkit megérint.

Gesztesi Károly: Külföldön, magyarok lakta közönség előtt mindig felemelőbb érzés játszani. De a színjátszás mindenütt örömet okoz. Gyakran előfordul, hogy a nézők állva tapsolnak, ilyenkor mi is megtapsoljuk őket.

Mindenütt ugyanúgy játszunk, legyen az Budapest, Cegléd vagy Erdély, a legfontosabb számunkra, hogy a közönség jól érezze magát. És minél többet nevetnek a nézők, annál élvezetesebb játszani.

Hányszor vittétek már színpadra a darabot, és mi lehet a népszerűségének titka?

Gesztesi Károly: Már százötven előadásnál járunk. Valószínűleg azért ennyire népszerű, mert sokat lehet rajta nevetni. Emellett azt gondolom, hogy az emberek számára garanciát jelenthet, hogy ismert színészek játszanak a darabban. Van egy második része is, amellyel szintén járjuk az országot. A miniszter félrelép egy színtiszta vígjáték. Olyan emberekről szól, akik hazudozni próbálnak, aztán a végén mégis mindenki lebukik.

Bugár Anna: Az emberek egyszerűen ki vannak éhezve arra, hogy kikapcsolódjanak. A darab pedig nagyon szórakoztató. A producer úrnak sikerült megtalálnia azokat a szereplőket, akik abszolút hitelesen működnek az egyes karakterek szerepében. A mi előadásunk egyik legnagyobb erénye, hogy mindenki pontosan azt játssza, ami neki való.

Ezúttal miért éppen Pozsonyra esett a választás?

Bugár Anna: Többfelé felléptünk már a darabbal Szlovákiában, például Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Tornalján, emellett készülünk Somorjára és Kassára is. Nem szerettük volna kihagyni a fővárost sem.

Bizonyára a pozsonyit is hazai fellépésnek tekinted. Milyen érzésekkel várod a februári előadást?

Bugár Anna: Igen, Pozsony azért is különleges számomra, mert ott érettségiztem a Duna Utcai Gimnáziumban. Bízom benne, hogy sok régi ismerőssel találkozom majd. Korábban nem játszottam még a fővárosban, ez lesz az első alkalom.

Legyen szó Szlovákia bármelyik magyarlakta vidékéről, mindig úgy érzem, mintha hazatérnék, akár Kassára is. Ez pedig mindig megérinti az embert.

Milyen mértékben volt nehéz eleinte azonosulni a szerepekkel? A női főszereplő például gyakran pikáns, vérpezsdítő részekben tűnik fel.

Bugár Anna: Jane Worthington szerepét Kiss Ramónával játsszuk váltakozva. Az elejétől kezdve mindketten természetesen kezeltük a helyzetet. Valószínűleg ez azért is lehet, mert a társulatban nagyon jól ismerjük egymást, közel állunk egymáshoz emberileg és barátilag is. Mindketten tudtuk, hogy a producer, Horváth Csaba nem kér majd tőlünk semmi olyat, ami bármelyikünk részére kellemelten, kompromittáló lenne. Gyorsan megszoktuk a szerepet és azt is, hogy lengébb öltözetben kell a színpadon játszani. Úgy gondolom, hogy mindketten szépen vettük az akadályokat.

Gesztesi Károly: Az a titka, hogy meg kell tanulni a szöveget, és jó helyzetben, jókedvűen el kell játszani estéről estére. A mi célunk az, hogy örömet okozzunk a nézőnek, ennek érdekében pedig sokat dolgoztunk, mielőtt színpadra vittük a darabot.

Bizonyára élvezetes lehet egy színpadon játszani Gesztesi Károllyal.

Bugár Anna: Károly egy fantasztikus kolléga, nagyon tehetséges színésznek tartom. Szerencsésnek érzem magam, hogy ő az egyik partnerem a darabban, felnézek rá. Nagyon szeretek Károllyal együtt játszani, és folyamatosan tanulok tőle. Ő a szakma minden csínját-bínját tudja, és már azzal is tanít, ahogy a színpadon viselkedik, úgyhogy ez valójában a részemről egy tanulási folyamat is egyben. Mindemellett pedig teljesen egyenrangú partnerként kezel.

Bugár Anna pedig nemcsak szép, hanem tehetséges színésznő is.

Gesztesi Károly: Nagyon jó vele játszani. Tehetséges, felkészült, profi, a próbákon mindig az elsők közt tudja a szöveget. És nem utolsó sorban egy rendkívül szép hölgy. A Bánfalvy-társulat többi tagjával is nagyon jó a kapcsolatunk. Bár néhányan már kiestek, akik a a helyükre érkeztek, azokkal is remek az együttműködés. Négy éve vagyok a társulat tagja, és ez idő alatt azt vettem észre, hogy egyre jobb előadások születnek a műhelyünkben. Általában öten-hatan visszük az állandó főszerepeket. Remekül működik a társulat, szeretik az emberek, és mi is szeretjük.

Élvezze a fordulatokkal teli történetet ismert színészek előadásában!

Mikor és hol? 2019. február 23. (szombat), 19 óra Ruzsinovi Kultúrház, Pozsony Jegyár: 15 EUR Jegyek válthatók a www.ticketportal.sk oldalon!



(Farkas Linda)