Küzdősport: Tizennyolc bősi érem Pestszentimrén

A G4 Grappling Liga 2018/2019. versenyévének 4. fordulója egyben korosztályos (a felnőttek kivételével) Magyar Bajnokságnak számított.

A nagyszabású és rangos seregszemlét szervezőként a Global Grappling Egyesület jegyzi, társszervezőként a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség. Főbíró: Merkert Zoltán. Versenyigazgató: Berkes László.

A közel 300 résztvevő között ott voltak a Bősi Kempo MMA&BBJ Klub sportolói is. Gróf Lóránt főedző védencei kitűnően helytálltak a gálán, mérlegük összesen 18 érem, ebből 10 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérem. Fekete Gábor és Szabó R. Anikó kétszer is felállhatott a dobogó legfelső fokára, de Paksi „Sztár” Kevin, Both Roman, Bertók József, Major Márk, Sayfullah Martushin és Tóth András sem találtak legyőzőre a szentimrei sportkastélyban.

EREDMÉNYEK

Fekete Gábor, Gi Grappling 1. hely; NoGi Grappling 1. hely Szabó R. Anikó, Gi Grappling 1. hely; NoGi Grappling 1. hely Paksi „Sztár” Kevin, NoGi Grappling 1. hely Both Roman, NoGi Grappling 1. hely Bertók József, NoGi Grappling 1. hely Major Márk, NoGi Grappling, 1. hely Sayfullah Martushin, NoGi Grappling, 1. hely Tóth András, Gi Graplling 1. hely; NoGi Grappling 2. hely Horváth Roland, NoGi Grappling 2. hely, Vlk Márk, Gi Grappling 2. hely; NoGi Grappling, 3. hely Hervay Márk, NoGi Grappling, 2. hely Pócs Máté, NoGi Grappling 2. hely Bátky Tamás, NoGi Grappling 3. hely Boráros Viktória, NoGi Grappling, 3. hely Vida Norbert, NoGi Grappling 4. hely Zsemly Gábor, Go Grappling 4. hely; NoGi Grappling 6. hely Boros Attila, Gi Grappling 7. hely

(lel)