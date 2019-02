Világszerte kétszeresére nőtt a kanyarós megbetegedések száma

Világszerte kétszeresére nőtt a bejelentett kanyarós esetek száma 2018-ban az előző évihez képest - derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által csütörtökön Genfben közzétett adatokból.

A WHO szerint tavaly mintegy 229 ezer kanyarós megbetegedést jelentettek, a járvány gócpontjai pedig továbbra is elsősorban a konfliktuszónák és a mélyszegénységben lévő térségek.

Becslések szerint azonban a megbetegedések valódi száma sokkal magasabb a hivatalosnál - akár több mint kétmillió is lehet -, mert a fertőzéseknek kevesebb mint a tizedét jelentik be az egészségügyi szerveknél.

A 229 ezer eset több mint a harmadát Európából jelentették, ahol a kanyarós megbetegedések száma 2018-ban a háromszorosára nőtt: 82 596 eset volt a WHO koppenhágai európai regionális irodája szerint. Ezek több mint felét Ukrajnában jegyezték fel.

A genfi sajtótájékoztatón elhangzott adatok szerint Ázsiából ezen a héten a Fülöp-szigeteki hatóságok legalább 70 halálesetet jelentettek, jórészt gyerekekét.

A szervezet oltási kampányprogramjának munkatársa, Katrina Kretsinger tájékoztatása szerint október óta csaknem 1000 gyerek és fiatal felnőtt halt bele a fertőzésbe Madagaszkáron, a WHO-nak a szigeten végzett sürgősségi oltási programja ellenére.

Az orvos szerint a 26 milliós szigetországban már mintegy 22 millió embert oltottak be, többek közt azokat is, akik korábban már be lettek oltva, hogy az emlékeztető oltás erősebb védelmet nyújtson a számukra. Hozzátette azonban, még sok munka vár rájuk, hogy Afrika egyik legszegényebb országában véget vessenek a járványnak. Nehezíti a munkájukat, hogy a kontinensen ott a legmagasabb a gyerekek közti alultápláltság aránya, 47 százalék.

A szervezet szerint a régiós konfliktusok és az ezekkel járó menekülthullámok jelentik az egyik legnagyobb kihívást az oltási programokban, továbbá az elszegényedett vidékek nehezen megközelíthető térségei.

A sajtótájékoztatón Katherine O'Brien, a szervezet oltási programokért felelős irodájának a vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a kanyaró teljes mértékben megelőzhető vírusos megbetegedés. Hozzátette, hogy a vakcinák biztonságosak és nagyon hatásosak.



(MTI)