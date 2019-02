Micsoda disznóság! Minden, mi szem-szájnak ingere a Kukkonia MALACságokon (FOTÓK)

Az embereket egy hamisítatlan csallóközi disznótorra várják a dunaszerdahelyi MOL Arénához. A nap folyamán ínyenc különlegességek, friss hús és füstölt termékek is kaphatók a helyszínen. Emellett disznótoros káposztaleves-főző versenyt is rendeztek, Bindics Imre és a DAC egykori sztárjai pedig megmutatták, hogyan is kell kolbászt tölteni.

A Malacságokat követően jön a nap várva várt programja, a DAC-Slovan bajnoki rangadó, valamint a MOL Aréna ünnepélyes átadása.

