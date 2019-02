Active English Week a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián

Mint minden év februárjában, az iskola idén is megrendezte a diákok angolnyelv-tudását elmélyítő hetet, az Active English Weeket.

Ennek kapcsán két angol anyanyelvű lektor érkezett az intézménybe. Az amerikai származású John, aki már harmadszor tért vissza, valamint Alex, aki Angliából, Cornwall vidékéről származik.

A lektorok váltakozva foglalkoztak a két csoporttal, lehetővé téve, hogy a diákok az angol nyelv amerikai és brit változatát is hallják és gyakorolják. A diákok élvezték a különféle kommunikációs helyzeteket, sokat beszélgettek a családot és kultúrát érintő témákról. A lektorok ezenfelül egy-egy nyelvtani területet is kiemeltek, melyet aztán alaposan begyakoroltak a tanulókkal. John és Alex pozitívan értékelték a diákok hozzáállását és nyelvtudását, akik így nyilatkoztak a foglalkozásokról:

„Az iowai származású John különböző játékos kvízek segítségével bővítette ismereteinket földrajzból, történelemből és angol nyelvtanból, az Angliából érkező Alex pedig a brit ünnepekkel és hagyományokkal ismertetett meg bennünket. Beszélgettünk a családról, különféle kulturális témákról, és a helyesírási gyakorlatok is hasznunkra váltak. A két angol hasonlít, de mégis különbözik egymástól. Nagy eltérés van a szókincsben és a kiejtésben is. A lektorok ezeket a különbségeket megragadva teremtettek humoros helyzeteket, melyeket mindannyian nagyon élveztünk” - árulta el Szakács Réka (II.CM).

„A hét során sok-sok gyakorlatot végeztünk, amelyekkel nemcsak angoltudásunkat, hanem általános műveltségünket is fejleszthettük, emellett segítettek abban is, hogy felszabadultan, gátlások nélkül merjünk angolul kommunikálni. Számomra a játékos feladatok kimondottan élvezetessé tették a nyelvtanulást, s a két lektornak köszönhetően a brit angol mellett az amerikaival is megismerkedhettünk. Véleményem szerint az angol nyelvi hét nagy hasznunkra volt, mivel mindennapjaink során ritkán nyílik lehetőségünk angol anyanyelvű emberekkel kommunikálni” - fejtette ki Magyarics Nóra (II.CM).

