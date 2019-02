Készülünk a tavaszra!

Kertészetünkben három fóliaház roskadozik a szebbnél szebb tavaszi virágoktól. Csodaszép kankalinok, kedves árvácskák, szerény, ám épp attól szebb gombocskák, ártatlan nefelejcsek, színpompás krókuszok. Mind- mind alig várják, hogy megtetszenek Önöknek a kirakatunkban. Jöjjön, s válogasson belőlük már most!

Azt szoktam hirdetni, hogy nálunk gyümölcsbokorból, gyümölcsfából, csemegeszőlőből, eperpalántából a leggazdagabb a választék Komáromtól Pozsonyig. Ez eddig is igaz volt, de az idén tavasszal erre még ráteszünk egy lapáttal. Egy jókora lapáttal!

Gyümölcsbokrokból szinte teljes lesz a kínálat. Málnák, fügék, áfonyák, kiwik, homoktövis, ribiszkék, köszméték, szeder, szedermálna, vörösáfonya, eperfa, és még sorolhatnám hosszasan, mi mindennel várjuk Önöket.

Almákból több lesz az oszlopos alma, és az M9-es alanyra oltott csemete, amelyeknek kisebb a hely igényük. Korai, pirosbelű, őszi, téli és rezisztens fajták is szerepelnek majd a választékban.

Sárgabarackból kiemelném a Magyar legjobbat, amely Bálint Gyuri bácsi szerint is a legjobb lekvárnak és pálinkának. A Kioto egy kiváló japán nemesítés. Rengeteg virágot, s ezzel együtt bő termést is hoz, csak nagyon ritkán fagy el, Július elején érik.

A Bhart kajszi már június végén érik, nagy gyümölcsei bomba jó ízűek, nagyon édesek.

Különlegesség idén a Farbaly kajszi. Extra későn, augusztus közepén érik, gyümölcsei is extra nagyok, kimagasló ízvilággal.

Szilvák: A legjobb pálinkának a Besztercei. Ezt tartották eddig. Igaz is, de nálunk az idén is kapható lesz a Toptaste, amely szintén szeptemberben érik, nagygyümölcsű, ellenálló, s a legmagasabb a cukortartalma az összes szilva közül! A jól bevált hagyományos szilvák (Stanley, Čačanská) mellett kaphatók lesznek a Top család kitűnő fajtái is.

Őszibarackok, meggyek, cseresznyék, körték, mandulák – széles lesz a választék, Ön is kedvére válogathat!

Csemegeszőlőből vagy negyven fajta közül válogathat, magnélküli, rezisztens és hagyományos fajtákból. De szőlőből egy új,bomba jó sorozattal is készülünk, de ez hadd maradjon egyelőre meglepetés! (Weboldalunkon már fent vannak.)

Ültetni való krumpliból már fokozatosan töltjük fel a polcainkat. Vírusmentes, bőtermő fajtáink lesznek, gazdag választékban, ahogy megszokhatták. A minőség és a kínálat nem változik, de sajnos az ár igen. A beszállítóink azzal magyarázzák a drágulást, hogy nagy aszály volt tavaly Nyugat-Európában, kevesebb krumpli termett, ezért a drágulás.

Vegyszerekből, tavaszi lemosó permetekből, műtrágyákból gazdag kínálattal várjuk Önöket.

Rózsákból az idén is szuper választékunk lesz! Hagyományos és különleges tearózsák, futórózsák mellett első osztályú magastörzsű rózsák, sőt csüngő magastörzsű rózsáink is lesznek.

Készülő tavaszi kínálatunkat megtekintheti honlapunkon: www.agrocentrum.sk. A jövendő tavaszi kínálat napról napra bővül.

Nézzék át, s válogassanak belőlük kedvükre, a tavaszi ültetési szezonra!

Angyal József

