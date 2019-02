Olasz lap: Fico telefonon beszélt az olasz maffiához köthető Antonino Vadalával!

A fickó az olasz lapok szerint a manapság legbefolyásosabb olasz maffiacsoport, az ’Ndranghetához köthető személy, aki Kelet-Szlovákiában különböző mezőgazdasági ügyletekben volt érdekelt, de Olaszországban kábítószer-csempészettel vádolták meg, azt követően pedig a szlovák hatóságok őrizetbe vették, majd kiadták.

A Denník N most az olasz La Repubblicára hivatkozva közölte, hogy az olasz ügyészség fényt derített arra, Fico telefonon beszélt vele 2012-ben. Az olasz hatóságok akkoriban éppen a drogügyletek miatt lehallgatta őt. Azt nem tudni, hogy rendelkeznek-e hangfelvétellel erről, vagy csak annak leiratával.

A La Republica egyébként éppen egy hosszabb cikkben tárgyalta Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását, amely ügy kapcsán az egyik lehetséges motívumként éppen az olasz maffia Szlovákiában megtelepedett emberei merültek fel. Emlékeztetnek arra, hogy a 2012-ben történt lehallgatások bizonyos részeinek csak Kuciak halála után lett ismét jelentősége. Hozzáteszik, az egyik telefonbeszélgetés ugyanis Vadala és Fico között zajlott le.

Mint említettük, az olasz maffia és a szlovák kormány viszonya volt Ján Kuciak utolsó cikkének témája. Miután a cikket nyilvánosságra hozták, ez a szál tűnt legvalószínűbbnek, mint ami a gyilkosság megrendelőihez vezethet. Távozott funkciójából Fico asszisztense, Mária Trošková, aki korábban üzlettársa volt és élt is Antonino Vadalával, továbbá Viliam Jasaň, aki összehozta Troškovát Ficóval, és akinek a rokonai korábban szintén vállalkoztak Vadala családjával.

Eddig semmi jel nem utalt arra, hogy Fico és Vadala közvetlenül is ismerték volna egymást. A telefonbeszélgetés viszont ékes bizonyítéka lenne ennek. Vadala egyébként az említetteken kívül más smeresekhez is közel állhatott, a parlament alkotmányjogi bizottságát vezető Róbert Madejjel például van is közös képe. Ő akkoriban nem emlékezett erre a képre, állítása szerint valószínűleg nagyon régen készült, mivel elég fiatal rajta.