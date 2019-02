160 millió forintot csalt ki ismerőseitől egy nagykanizsai férfi

Pirger Csaba közlése szerint a most 34 éves férfi 2007-től társtulajdonosa, 2010-től pedig ügyvezetője volt egy autószalont üzemeltető nagykanizsai kft.-nek, az üzletrészeket tulajdonostársával közösen azonban 2012-ben, illetve 2013-ban értékesítette. A kft. új tulajdonosai a férfit ezután is alkalmazták, de a pénzügyi problémákat tapasztalva 2014 nyarán leváltották ügyvezetői pozíciójából.

A cég már 2010-től jelentős működési és finanszírozási problémákkal küzdött, adóhatósági eljárások is folytak, ezért az ügyvezető magánszemélyektől és pénzintézetektől is vett igénybe kölcsönöket úgy, hogy azok visszafizetése nem volt biztosított. A cég ellen tartozásai miatt több esetben is végrehajtást rendeltek el.

A férfi a vállalkozás ingatlanvagyonára, tervezett autóeladásokra, illetve kedvező befektetésekre hivatkozva magánszemélyként hét embertől összesen több mint 165 millió forint kölcsönt kért, de ennek töredékét sem fizette vissza. Még évekkel ezután is, hogy sem tulajdonosa, sem ügyvezetője nem volt már a cégnek, a kft. vagyonára hivatkozva szerzett kölcsönöket.

A vádirat szerint több részletben kért pénzt ismerőseitől, a legkisebb összeg együttesen 6,5 millió, a legnagyobb összesen közel 45 millió forint volt. A kölcsönök visszafizetésére mindig megállapodott valamilyen határidőben, többször szerződéseket is kötött, illetve ingatlanokat vagy autókat ajánlott fel fedezetként, de a megtévesztéssel megszerzett összegekből alig néhány százezer forintot fizetett csak vissza.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség hétrendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a férfi ellen.

(MTI)