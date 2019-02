Jövő héten lezárulhat a Mueller-bizottság vizsgálata!

A CNN szerint a vizsgálatok lezárását a bizottság munkáját felügyelő igazságügyi minisztérium vezetője, William Barr jelenti be, majd ezt követően a kongresszus elé terjeszti a bizottság bizalmas összefoglaló jelentését.

Az igazságügyi tárca nem kívánta kommentálni a hírtelevízió értesüléseit.

Szenátusi meghallgatásán Barr a Mueller-bizottság munkájáról szólva hangsúlyozta a törvényhozóknak, hogy a lehetséges mértékben "átlátható" lesz és "a szabályoknak és a törvényeknek megfelelően" hozza nyilvánosságra a bizottság vizsgálatainak eredményeit.

A különleges bizottságra vonatkozó szabályok értelmében Muellernek "bizalmas" jelentést kell átnyújtania az igazságügyi miniszternek, viszont nem kötelező ezt a jelentést bemutatni a kongresszusban vagy a nyilvánosság előtt. Barr a szenátusi meghallgatásakor egyértelművé tette, hogy a jelentés egészét nem hozza nyilvánosságra.

Az előírások szerint Muellernek a jelentésben részletesen indokolnia kell, hogy miért emeltetett vagy nem emeltetett vádat a vizsgált személyek ellen.

A vizsgálattal kapcsolatban hetek óta tartanak a találgatások az amerikai sajtóban. Az NBC televízió például február közepére jelezte a bizottság munkájának lezárását, a The New York Times című lap pedig összeállítást készített arról, hogy Donald Trumpot hányszor és milyen alkalommal érte az a vád, hogy akadályozni próbálta a Mueller-bizottság munkáját. Robert Muellert, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori vezetőjét 2017 tavaszán kérték fel annak kivizsgálására, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump kampánycsapatának egyes munkatársai összejátszottak-e oroszokkal Trump választási győzelme érdekében. Csaknem két évig húzódó vizsgálódásai során a bizottság erről nem közölt bizonyítékokat, viszont Trump egykori munkatársai közül néhányat perbe fogtak, és van, akit már el is ítéltek. Őket korábbi gazdasági bűncselekményeikért - köztük adó - és banki csalásokért - vonták felelősségre, vagy azért, mert meghallgatásuk során félrevezették a hatóságokat.

(MTI)