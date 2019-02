Nagy légitársaságok is megtisztelik azon utasaikat, akik nem férfinak vagy nőnek érzik magukat

Több nagy légitársaság is tervezi utasai számára a férfi és a női nem mellett egy harmadik nem bevezetését is a jegyfoglalásnál. A British Airways és az Air New Zealand szerdán jelentette be, hogy a nagyobb amerikai légitársaságokhoz hasonlóan ők is készülnek egy harmadik opció bevezetésére azon utasok számára, akik nem férfiként vagy nőként határozzák meg magukat.