300 venezuelai menekültet fogadott be az Orbán-kormány

Venezuelából az elmúlt években, Nicolas Maduro diktatúrája alatt a lakosság mintegy tizede hagyta el az országot. Mintegy 300 menekültet Magyarország fogadott be tavaly, teljes titoktartás mellett - adta hírül az Index .

A polgárháború sújtotta országból menekülőket a kormány utaztatta Magyarországra és egy évre ingyenesen biztosított számukra lakhatást. Integrációs programot biztosítottak számukra magyar és angol nyelvtanfolyammal, emellett letelepedési papírokat, aminek köszönhetően néhány hónappal a megérkezésük után már Magyarországon is vállalhattak munkát.

"Az állam egyetlen feltételt vizsgál: hogy a menekülteknek vannak-e magyar felmenőik. Az általunk megkeresett menekültek túlnyomó többsége csak virtuálisan tűnik magyarnak: az ide menekülő venezuelaiak valamelyik nagyszülője volt magyar, és már a szüleik sem beszéltek magyarul. Többségük Magyarországra érve tanulta az első magyar szavakat, ahogy a magyar kultúrával is itt kezdtek ismerkedni" - írja az Index.

Az Index azt is megtudta, hogy az egész befogadási és integrálási folyamatról nemcsak a kormány hallgat, de a befogadottakat is arra kérték, hogy ne beszéljenek róla, amit ők maguk is furcsállottak.

A portál szerint az egész befogadási program szervezetettsége arra utal, hogy nem egyedi döntésekről, hanem a magyar kormány tudatos programjáról van szó.

Venezuelába nagyjából 5 ezer magyar emigrált a huszadik században, leginkább a második világháború után és 1956-ban. A családjaik révén többezressé váló, de amúgy egymáshoz csak lazán kapcsolódó körben állítólag zárt körű rendezvények, valamint fülbesúgás útján terjedt a hír, hogy a magyar állam segíti kimenekíteni az országból azokat, akik magyar felmenőket tudnak felmutatni.

A menekülteket Magyarországra érkezésük után vidéki hotelekben szállásolták el. Eleinte a balatonőszödi hotelben, később a velencei Juventus Hotelben kaptak elhelyezést. Az érintettek jelenleg a gárdonyi Sport Hotelben tartózkodnak. Itt várják ki, hogy a Máltai Szeretetszolgálat elintézze a letelepedési papírjaikat, hogy munkát és szállást találjanak nekik.

(Forrás: Index)