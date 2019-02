Naszvadon hetedszer rendezik a Jégtörő Mátyás Kupát

Az előzetes nevezések alapján Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Ukrajna és Szlovákia kétszáz versenyzője méri össze tudását a helybeli Vlahy Jenő sportcsarnokban. Külföldön is jegyzett tornájukon a szervezők a kadettokra fókuszálnak, ebben a korosztályban az összes súlycsoportban zajlanak megmérettetések. Rajtuk kívül a kezdők, a diákok és a juniorok is csatasorba állnak. Ahogy ez már Naszvadon lenni szokott, a lányok is megmérettetnek. A dobogós helyezetteket egyedi érmekkel, a három legeredményesebb alakulatot serleggel, a legjobb hazai és külföldi birkózót pedig különdíjjal jutalmazzák.

A látványosnak ígérkező szőnyegcsaták délelőtt tíz órakor kezdődnek.

