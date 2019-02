A reggeli és a délutáni sportolás előrébb állítja a test biológiai óráját

A The Journal of Physiology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a sportolás csökkenti a jetlag, az éjszakai műszak és más, a test belső biológiai óráját megzavaró hatásokat.

A cirkadián ritmus, a napi biológiai óra az a 24 órás ciklus, amely számos fiziológiai folyamatot szabályoz, például az alvás és a táplálkozás ritmusát. Ezt a belső órát számos tényező befolyásolja, például a fény és az időjelzések.

A sportolásról eddig is ismert volt, hogy befolyásolja a cirkadián órát, a hatásról azonban keveset tudni.

A tanulmány szerint a reggel 7 órakor és a délután 1 és 4 óra között végzett sport korábbra állítja a biológiai órát, az este 7 és 10 óra között végzett testmozgás pedig késlelteti - ismertette az Eurekalert tudományos hírportál.

A hajnali 1 és 4 óra között és a délelőtt 10 órakor végzett sportnak azonban kevés hatása volt a biológiai órára. A Kaliforniai Egyetem, a San Diegó-i Egyetem és az Arizonai Egyetem kutatói 101 résztvevő biológiai óráját követték figyelemmel sportolás után, 5 és fél napon keresztül.

A résztvevők alapjáratú biológiai óráját 90 percenként vett vizeletminták alapján határozták meg. Ebből megállapították, mikor emelkedik a melatoninszint és mikor éri el csúcspontját.

Ezután közepes intenzitással kellett futópadon futniuk naponta egy órán keresztül három egymást követő napon, minden nap ugyanazon időpontban. A nap 8 különböző időpontjában végzett edzést vizsgáltak a tudósok. A harmadik edzés után újra meghatározták a biológiai óra állását.

A tudósok szerint további kutatásokra van szükség, melyek során a fény és a melatonin változásait is be kell iktatni tényezőként a vizsgálatokra, valamint meg kell határozni azt is, milyen hatása lehet a sportolás intenzitásának és időtartamának.

MTI