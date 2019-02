Pápai Joci: győzelmem A Dalban Caramel sikere is

Caramel sikere is a győzelmem A Dalban. Amikor közösen megírtuk Az én apám című számot, éreztük, hogy nagyon különleges - mondta Pápai Joci az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.

Az énekes szombaton megnyerte A Dal 2019 showműsort és ő utazhat májusban a Tel-Avivba az Eurovíziós Dalfesztiválra Magyarország képviseletében. Pápai Joci az első előadó, aki másodszor is győzni tudott A Dal történetében.

"Nem hittem el, még most is nehezem fogom fel, hogy sikerült. Hálás vagyok és szeretet van a szívemben. A győzelem a közönség, az emberek, Magyarország érdeme" - fogalmazott a műsorban Pápai Joci. Hozzátette: mostani sikere jobban megérintette és jobban is hat rá, mint két évvel ezelőtti győzelme.

Szólt arról, hogy amikor a mostani döntő után hazaért, édesapja, akihez a dalt írta, átölelte, sírt és csak annyit mondott: csodálatos volt. Pápai Joci beszélt arról a műsorban, hogy nagy hazai fesztiválokra még nem kapott komoly meghívást, de a mostani győzelem azt is jelenti, nem rétegzene, amit csinál.

"Meríteni tudok abból, hogy két évvel ezelőtt már szereztem tapasztalatokat az eurovízión. Májusig sok munka áll még előttünk, le kell ülni a verseny illetékeseivel a vizuál kidolgozásáról is, de az biztos, hogy amit megálmodtam, az érzéseim benne maradnak a kinti produkcióban is" - mondta végül Pápai Joci.

MTI