MAFFIA: Óvodás gyermekei hiába várták haza - Várkonyban találták meg a nádszegi férfi holttestét

A gyanúsítottakat február 21-én vették őrizetbe a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) munkatársai, a besztercebányai Specializált Büntetőbíróság pedig február 24-én helyezte őket vizsgálati fogságba.

Amellett, hogy az említett személyek tevékeny tagjai lehettek az egykor Sátor Lajos által vezényelt csallóközi maffiának, összesen öt rendbeli gyilkossággal vádolják őket. A gyanú szerint mindegyik gyilkosságot a Sátor-féle bűnszervezetnél rendelték meg, illetve annak tagjai követték el azokat.

A Paraméter információi szerint a hatóságok Doráék számlájára írják egy nádszegi (Galántai járás) férfi 15 évvel ezelőtti eltűnését is. Az eset akkoriban nagy visszhangot keltett a Mátyusföldön és a Csallóközben.

Óvodás gyermekei hiába várták, többé nem tért haza

Az akkor 39 éves Cz. Imrének 2004. január 27-jén veszett nyoma, miután elindult nádszegi otthonából királyrévi munkahelyére.

Az agronómusként dolgozó vállalkozó eltűnését családja akkor tudatosította, amikor délután nem ment el az óvodába két kisgyermekéért. Hozzátartozói ezt követően jelentették be a rendőrségen a férfi eltűnését, majd a következő napokban több mint 100 önkéntes, valamint a rendőrség és a bősi speciális mentőszolgálat munkatársai is átfésülték a környéket, még a belügyminisztérium helikopterét is bevetették erre a célra, ám a keresőakció eredménytelenül zárult.

Cz. Imre gépkocsiját végül majdnem két hónappal később, egy pozsonyi lakótelep parkolójában találta meg a rendőrség, de ő nem került elő. Korabeli sajtóértesülések szerint a férfit eltűnése reggelén a Királyrévről Úrföldre (Slovenské pole) vezető út kereszteződésében látták utoljára azonosítatlan gépkocsik mellett, ismeretlen személyek társaságában. Az Új Szó akkori tájékoztatása szerint a férfit eltűnése előtt két hónappal megfenyegették és megverték, de ügyét akkor nem sikerült kivizsgálni.

A Cz. Imre ellen elkövetett gyilkosság megrendelésével az alsóhatári polgármestert, Dora Ferencet gyanúsítja a rendőrség, a bűncselekmény hátterében pedig földügyek állhattak.

Szerkesztőségünk hivatalosan nem megerősített forrásból úgy értesült, hogy a gyilkossághoz köze lehet a csallóközi maffiaper egyik vádlottjának, Szamaránszky Rolandnak is, aki tavaly decemberben került újra vizsgálati fogságba.

Az áldozat, Cz. Imre holttestét szinte napra pontosan 15 évvel később, 2019. január 29-én találták meg a dunaszerdahelyi járásbeli Nyékvárkony kataszterében - értesült hivatalosan a rendőrségtől az Aktuality.sk hírportál.

Fehér ló és üzleti ügy

Szintén az Aktuality ír arról, hogy a második gyilkosság, aminek megrendelésével Dora Ferenc alsóhatári polgármestert gyanúsítják, a kétezres évek második felében történt, áldozata pedig Vojtech R. volt. A gyilkosság indítéka egy adóügyi bűntett, amivel a Galántai Járásbíróság vádolja Dorát. Az áldozat holtteste 2019. január 16-án került elő Csallóközkürt kataszterében. Az elkövetők a Markíza televízió információi szerint a csallóközi maffiaper vádlottjai, Bugár György és Nagy Zsolt "Csonti" voltak, az illegális sírhoz egyikük vezette el a nyomozókat.

A polgármestert továbbá egy előkészületi fázisban lévő gyilkossággal is gyanúsítják, amire végül nem került sor. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) szerint Dora Ferenc 2010-ben egy K. J. monogramú személy likvidálását rendelte meg. Hivatalosan meg nem erősített értesülésünk szerint a célszemély egy vágfarkasdi (Vágsellyei járás) vállalkozó, Kertész József volt, akit Dora egy üzleti ügy miatt akart meggyilkoltatni.

A farkasdi férfi résztulajdonos abban a cégben, amellyel az Aktuality.sk tavaly cikksorozatban foglalkozott. Az ügy lényege az volt, hogy a JOPI TRADE nevű céget korábban ügyvédként Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter képviselte a bíróságon. A cég akkor azért perelte be az adóhivatalt, mert az intézmény visszautasította egy ÁFA-visszatérítési kérelmét, és bírósági úton akarták behajtani a pénzt. Ebben az időben a JOPI TRADE két ügyvezetője már terheltként szerepelt egy 8,5 millió eurós ÁFA-visszatérítéssel kapcsolatos büntetőeljárásban.

További két gyilkosság is a családban marad

A polgármester fiát további két gyilkosság megrendelésével gyanúsítják.

Az egyik bűncselekmény áldozata a dunaszerdahelyi illetőségű N. Péter, akit 2012-ben gyilkoltak meg, és holttestét 2018. december 10-én találták meg Csallóközkürt kataszterében. A férfi egy "fehér ló", vagyis stróman volt, az ő nevén futott egy olyan cég, amellyel adóügyi bűncselekményeket követtek el.

A nyomozati iratok szerint szintén ifjabb Dora Ferenc gyilkoltatta meg M. Krisztiánt, akinek személye szintén egy adóügyi bűncselekménnyel függ össze, ő is stróman volt, a nevéhez fűződő gazdasági bűntettel kapcsolatban a szomszédos Csehországban is folyik vizsgálat. A Markíza információi szerint az áldozatot a már említett Bugár György és Nagy Zsolt csalták ki a gyilkosság helyszínére, ahol M. Krisztiánt a Doráékhoz hasonlóan szintén vizsgálati fogságba helyezett alsóhatári gyanúsított, Alföldi László végezte ki.

A. László

A rendőrök hiába keresték M. Krisztián holttestét a maffiaper vádlottjainak útmutatása alapján, a férfi földi maradványait nem találták meg. Elképzelhető, hogy azt az elkövetők valamelyike a gyilkosság helyszínéről később máshová helyezte át.

(db)