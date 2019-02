NAKA: Korrupció miatt vették őrizetbe az SPP-disztribúció dolgozóját!

Az SPP-disztribúciótól minden építkezés előtt szakvéleményt kell kérni, így tett egy meg nem nevezett cég is. Ezt követően a cég képviselőjét felkereste a 43 éves Vladimír Š., aki 5000 eurónyi kenőpénzt követelt az SPP-disztribúció illetékes szakembere, a 60 éves Marián K. részére. Ekkor értesült az ügyről a rendőrség is.

"Pár nappal később a cég képviselője és Vladimír Š. újra találkoztak. Egy zsolnai bevásárlóközpontban található étteremben Vladimír Š. át is vett 2500 eurót, majd a találkozóról azonnal Marián K. hivatalos irodájába sietett, és át is adta az SPP-disztribúció dolgozójának a kenőpénz egy részét, 1500 eurót" - tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán a rendőrség, ahol egy videót is közzétettek az esetről.

Vladimír közölte Mariánnal, hogy az összeg másik felét csak akkor kapja meg, ha kiadja a beleegyező állásfoglalást. Miután ez megtörtént, a felek ugyanabban az étteremben találkoztak, és átadásra került a maradék 2500 euró is. A rendőrség még aznap az SPP-disztribúció irodájában csapott le az elkövetőkre.

A két gyanúsítottat akár nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik a korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt.

(TASR/parameter)