Végre van költségvetése Nagymegyernek

A nagymegyeri képviselő-testület legutóbbi ülésén hagyta jóvá, közel két hónapos csúszással a város 2019-es költségvetését. A városi hivatal által eredetileg kidolgozott költségvetéshez a képviselők egy csoportja módosítást nyújtott be, így jelen pillanatban a város háztartásának 303 ezer eurós többlete van.

A legutóbbi, január végi képviselő-testületi ülésen levették a napirendi pontok közül a költségvetés tervezetét, mivel az az egyeztetési folyamat során többször módosult, és a legutolsó verziója nem teljesítette annak feltételét, hogy 15 nappal a jóváhagyása előtt ki nyilvánosságra legyen hozva.

A városháza pénzügyi osztálya a februári plénumra kiegyensúlyozott költségvetést dolgozott ki, 8,098 millió eurós bevétellel és kiadással, ám a képviselők Pongrácz Kálmán (MKP) vezette csoportja javaslatot nyújtott be néhány tétel módosítására.

Pongrácz kifejtette, hogy született egy megegyezés a képviselő-testületben ezekről a módosításokról és erről a polgármestert is tájékoztatták. Ezeknek a módosításoknak a része, hogy több pénzt fordítanak támogatásként a helyi szervezetek kulturális és sporttevékenységére. Ezt a két tételt összesen mintegy 43 ezer euróval emelték, sportra így 110 ezer, míg kultúrára 33 ezer euró jut. Megemelték a polgármester által nyújtható támogatások mértékét is, mégpedig abból kifolyólag, mert az egyik szervezet késve nyújtotta be pályázatát a költségvetésből nyújtandó dotációra, ám a polgármester ilyen módon még dönthet úgy, hogy azt megkapja.

Pongrácz Kálmán

„A költségvetésben találtunk olyan tételeket, amelyek nagyon magasak, viszont vannak olyan hiányosságok is, amelyekkel a jövőben muszáj lesz foglalkozni... Az utak karbantartásától 20 ezer euró lett elvéve (15 ezer euró maradt), a város tisztaságára fordítandó tételből szintén egy komolyabb összeg hiányzik, majdnem 40 ezer euró” – húzta alá Pongrácz, majd hozzátette, hogy ezekre az összegekre szükség lesz, ám mivel a tervezett módosításokból kifolyólag 303 ezer eurós többlettel számolnak, úgy gondolja, hogy a pénz a jövőben rendelkezésre áll majd.

A képviselők által benyújtott módosítások következtében több tételt is csökkentettek mind a folyó kiadásoknál, mind a tőkekiadásoknál. Előbbi esetben például egy nagyobb tétel a munkaviszonnyal nem bíró városi dolgozók jutalmait 46 ezer euróval, ezen keresztül a járulékokat is több mint 15 ezerrel, bizonyos speciális szolgáltatásokat 40 ezerrel, új épületekbe való beruházási tételeket összesen 134 ezerrel, modernizációra és rekonstrukcióra fordítandó összeget 61 ezerrel.

A folyó kiadásokat ezáltal összesen közel 65 ezer euróval 6,507 millió euróra, míg a tőkekiadásokat összesen mintegy 240 ezerrel 845 ezer euróra csökkentették.

A 2019-es év folyó bevételeinél 7,17 millió eurós tétellel számolnak, ami hozzávetőlegesen 550 ezer euróval magasabb összeg, mint a 2018-as.

A városi költségvetés bevételi oldalán a legnagyobb tételt az adóbevételek teszik ki, amit 4,39 millió euróra terveztek a 2018-as 4,02 millióval szemben. Ennek legnagyobb hányadát, 3,23 millió eurót (2018-ban: 2,93 millió) a személyi jövedelemadóból az állam által visszatérített mennyiség teszi ki.

A helyi illetékek 809 ezer eurót tehetnek ki a tervezet szerint (2018: 716 ezer). Az ingatlanadót a tavalyi évből kiindulva 600 ezer euróra tervezték, a szállásadói illetékből 295 ezer euró, a szemétdíjból pedig 265 ezer folyhat be a városkasszába. Épületek bérletéből 326 ezerre, lakásokból 110 ezerre, telkekből 30 ezerre számít a város, míg adminisztratív illetékekből 94 ezer eurót terveznek. A tőkebevételek közti legnagyobb tétel a tantermi felújításra megítélt 171 ezer eurós tétel.

A tavalyi költségvetés többlete a jelenlegi állás szerint 233 ezer euró lehet, ennek pontos értéke azonban csak a zárszámadáskor derül ki.

A költségvetés szerint a város eladósodottsága a 2018-as év végével 23,5%-os, ami 1,51 millió eurót tesz ki.

(SzT)