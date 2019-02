Az alistáli piac a környéken mindenki számára ismert, sokak számára közkedvelt vásárlóhely, ahol szinte mindent megtalál a kedves vásárló. A 10 éve működő Bartalos-piac igyekszik évről-évre újabb termékekkel bőviteni kinálatát a vásárlók igényeihez mérten. A családi vállalkozás formájában működő bolt az idei évben nemcsak a minőség biztosítását (szinten tartását), hanem annak állandó fejlesztését tűzte ki céljául. Ezt a célt szolgálja a megújult név és megjelenés is. A tavaszi idényt a bolt immár a „SEASONS – market for everybody“ (ÉVSZAKOK – egy piac mindenki számára) név alatt kezdi.

Hogy honnan jött az elnevezés? Talán már köztudott, hogy az alistáli piac minden évszakban egy adott termékcsaládra összpontosít.

Ha TAVASZ, akkor VIRÁGVÁSÁR (évről-évre bővülő kínálat a szebbnél szebb növényekből nemcsak hazai termelőktől).

Ha NYÁR, akkor HAZAI GYÜMÖLCS és TERMELŐI DINNYE.

Ha ŐSZ, akkor ŐSZI NÖVÉNYEK az évszak aktuális színeivel és MINDENSZENTEK.

Ha TÉL, akkor FENYŐFAVÁSÁR – ahogy máshol nincs.

Természetesen továbbra sem marad el a már jól megszokott zöldség – gyümölcs kínálat, a fonott áru, a handmade kerámia, a katlan és bogrács, kerti díszek és fatermékek színes kínálata sem.

A vállalat új arculatának része az egyenruhák bevezetése is, hogy a vásárló öltözet alapján is meg tudja különböztetni a csapat tagjait. Így a jobb minőségű termékek mellett az eladók is még inkább a vevőkre tudnak összpontosítani.

A megnövekedett kínálat mellett folyamatos akciós árakkal várjuk a hozzánk ellátogatókat.

További információkért látogasson el Facebook-oldalunkra: www.facebook.com/Seasons-Market-for-Everybody

(PR-cikk)